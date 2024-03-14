مخرج سوداني يستنكر زج إسرائيل بفيلمه في مهرجان الشرق الأوسط

القدس – «القدس العربي»: استهجن المخرج السوداني صهيب قسم الباري الزج باسمه ضمن ما يسمى بمهرجان الشرق الأوسط المقام في القدس، برعاية من وزارة الخارجية الإسرائيلية وبلدية القدس وبالتعاون مع معهد يدعي معهد «فان لير».

وقال «نما الى علمي وعلم جماعة الفيلم السوداني أن فيلمي الحديث عن الأشجار قد تمت برمجته. وأحاطني بعض الأصدقاء علما بعدد من المقالات في صحف ومواقع تلقي علي كصانع الفيلم اللوم، وبعضها ينعتني – مع مخرجين آخرين بالانتهازية والتمرغ في الوحل، وما الى ذلك من أدب الصحافة الهتافية العجولة.

لم تكلف هذه الصحف وصحافييها عناء الاتصال بي أو بجماعة الفيلم لاستبيان الموقف لذا وجب توضيح الاتي: أولا: هذه المشاركة قد تمت دون علمي ودون موافقتي.

لا أعرف حتى الآن من أعطى هذا الجهات الموافقة على هذه العروض.

ثانيا: ليست هذه المرة الأولى التي اكتشف فيها بأن فيلمي يعرض حول العالم أو يخرج في الصالات في بلدان كثيرة ويباع دون علمي، وبالطبع دون أن استلم قرشا واحدا من مبيعات الــــــــفيلم. تكرر هذا الى درجة قررت منذ شهور أن أتـــــوقف عن أي مشـــاركة عالمية لتمثيل الفـــــــــيلم. وأرجو ان يعذرني من قدموا لي دعوات لعروض ولم أشرح لهم بالتفصيل أسباب الرفض.

ثالثا: أنا والمعنيون بالفيلم من أعضاء جماعة الفيلم (منار الحلو، أبراهيم شداد، سليــــمان محمد إبراهيم ،الطيب مهدي، هناء سليمان) متفقون على رفضنا مشاركة فيلمنا في هذه الفعالية، التي تقوم تحت رعاية نظام فصل عنصري تقوده حكومة يمينية متطرفة تنتهك يوميا حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة على أرضه المحتلة.

نبني موقفنا هذا على تضامنا المــــــبدئي الإنساني والسياسي مع نضالات كل الشعوب المضطهدة التي ترزح تحت القمع والاحتلال في كل مكان وكل زمان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها اليوم سادرون يحدثون أنفسهم في المرآة لكتابة سردية على هواهم (صفقة القرن) تنــــكر على الفلـــــسطينيين حتى حقهم في الحديث عن أرضهم، ناهيك عن «الحديث عن أشجارها»!