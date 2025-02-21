مخطط الضم.. خريطة فلسطينية تظهر سيطرة إسرائيل على 44.5 بالمئة من الضفة

رام الله: كشفت دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، عن خريطة تظهر أن 44.5 بالمئة من أراضي الضفة الغربية باتت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وتقدم الخريطة التي جاءت ضمن تقرير نشرته الدائرة، لمحة عن التوسع الاستيطاني المتصاعد في الضفة، حيث تظهر أن إسرائيل قامت خلال عام 2024 وحده ببناء 5 مستوطنات جديدة، إلى جانب 50 بؤرة استيطانية جديدة.

وبينت الخريطة أن 44.5 بالمئة من أراضي الضفة الغربية باتت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو تم ضمها خلف الجدار الفاصل.

وأشار التقرير إلى تضاعف أعداد المستوطنين في الضفة 3 أضعاف منذ عام 1995، لتبلغ نحو 740 ألفا عام 2024.

(الأناضول)