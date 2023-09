مخلوق مثير للجدل في بحيرة لوخ نيس الاسكتلندية- (فيديوهات) 

درومنادروتشيت: بعد مرور تسعين عاماً على ما نشرته إحدى الصحف المحلية بشأن رؤية مخلوق غريب “يشبه الحوت” في بحيرة اسكتلندية، أعادت صور جديدة من بحيرة لوخ نيس، التي تعتبر أكبر بحيرة مياه عذبة في بريطانيا العظمى، إحياء الأسطورة بشأن الوحش المثير للجدل.

وتظهر الصور، التي التقطتها تشي كيلي كانو، والتي نشرتها صحيفة “تليغراف” مؤخراً، العديد من المنحنيات الصغيرة الداكنة ترتفع من الماء، تاركة موجات بسيطة على السطح.

وقالت كيلي كانو للصحيفة البريطانية: “لا أعرف ما هو، ولكن من المؤكد أنه مخلوق- حيوان. في ذلك الوقت لم أكن أرغب في التعرّض للسخرية من جانب العامة من خلال نشر الصور على الملأ”.

وأضافت: “لقد كان يدور ويتدحرج في بعض الأحيان.. إننا لم نر رأساً أو رقبة أبداً. وبعد بضع دقائق اختفى، ولم نره مجدداً مطلقاً”.

من ناحية أخرى، أكد ستيف فيلثام، وهو صياد متفرغ في البحيرة يسعى للعثور على المخلوق الغريب، ويبحث عن دليل بشأنه منذ 32 عاماً، في حديثه للصحيفة، أن الصور “رائعة”.

وقال فيلثام إن “هذه هي الصور السطحية الأكثر إثارة التي رأيتها (للمخلوق الغريب)… إنها تعد تأييداً لجميع الأشخاص الذين يعتقدون أن هناك شيئاً غير واضح في بحيرة لوخ نيس”.

Has the Loch Ness Monster been captured on camera? pic.twitter.com/eEI9n4klCO

— Sky News (@Just20366402) September 4, 2023