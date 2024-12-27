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مخيما طولكرم ونور شمس بالضفة.. إسرائيل تضرب كل مناحي الحياة

27 - ديسمبر - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

وسط دمار واسع وحالة من الصدمة، يعيش الفلسطينيون في مخيمي طولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة عقب عملية عسكرية استمرت يومين، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين ودمار كبير طال المنازل والمتاجر والبنية التحتية.

ويقول السكان في المخيمين إن إسرائيل تسعى إلى تدمير النسيج المجتمعي ودفعهم إلى الرحيل من منازلهم من خلال عمليات تدمير واسعة للممتلكات.

ورغم الدمار الكبير، يبذل السكان جهودا مضنية لإعادة الحياة إلى المخيمين، بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني وبلدية طولكرم، لفتح الطرقات وإزالة الركام، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 11:02 ص

    هه عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح أطفال ونساء غزة النتن ياهو يخربون فلسطين بغرض تهجير الفلسطينيين من أرضهم بقوة الحديد والنار معشر الفجار الذين تدعمهم عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي الإيطالي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😓☝️🚀🔥🐒💣

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  2. يقول ملاحظ:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 4:40 م

    هذه من ثمار التنسيق الامني

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