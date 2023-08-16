مخيم بلاطة: إصابة العشرات في مواجهات عنيفة ليلا.. والاحتلال يدعي تفجير مخزنيين للعبوات الناسفة

نابلس- “القدس العربي”:

عاشت مدينة نابلس ليلة ساخنة، حيث شهدت تفجير مجموعات المقاومة في مخيم بلاطة شرق المدينة مجموعة من العبوات الناسفة، وذلك خلال اقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال للمخيم والمنطقة القريبة منه، في حين عمدت القوات المقتحمة على تنفيذ مجموعة من الأعمال التدميرية والتخريبية بحق منازل في المخيم والمنطقة المحيطة به.

وبحسب مصادر طبية، فإنها سجلت عشرات الإصابات بالرصاص الحي والغاز السام، من بينها إصابة خطيرة، و85 أخرى بالاختناق والغاز خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال قرب قبر يوسف وفي مخيم بلاطة شرقي المحافظة.

وجاء في بيان جمعية الهلال الأحمر، بأن حصيلة المواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة نابلس، كالتالي: إصابة بالرصاص الحي في الصدر وهي خطرة جدا، وإصابتان بشظايا رصاص حي نقلتا إلى المستشفى، وأربع إصابات بشظايا رصاص حي وعولجت ميدانيا، وإصابة بالرصاص الحي وتم اختطافها من الطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال، و85 حالة اختناق بالغاز تم علاجها ميدانيا، وإخلاء طفل سقط في منزل اقتحمته قوات الاحتلال، وإصابة بقنبلة غاز في الرأس وعولجت ميدانيا، وإصابتان جراء السقوط وعولجتا ميدانيا.

وقالت الهلال الأحمر، في بيانها، إن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية واعتدت عليها في “مفرق بركة” وإسكان الأطباء، وعرقلت دخولها إلى مخيم بلاطة لإسعاف إحدى الإصابات التي نقلت لاحقا إلى المستشفى الوطني.

وبدأت المواجهات عقب اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال للمنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام ميلشيات المستوطنين لقبر يوسف.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال، في المنطقة، تزامناً مع مواجهات عنيفة مع مئات الشبان الذين توزعوا في المناطق القريبة من مقام يوسف، فيما أعلنت سرايا القدس عن تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال، ووثقت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تفجير العبوات.

واستهدف مقاومون بعبوات محلية الصنع جرافات الاحتلال التي شاركت في الاقتحام، كما اندلعت مواجهات عنيفة في منطقة بلاطة البلد شرقي المحافظة، واستهدف الشبان آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والعبوات محلية الصنع بكثافة.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وفجرت مقراً لفتح ومنزلاً، وسط مواجهات واشتباكات عنيفة.

ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت شقة سكنية مملوكة لعائلة عبد الله أبو شلال، ومقرا لحركة “فتح” في مخيم بلاطة.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان صحافي، أن “قواته فجرت مختبرين لإنتاج العبوات الناسفة في المخيم”.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل مخيم بلاطة تزامنا مع اقتحامه، حيث نفذت عدوانا على المخيم، عقب اقتحامها شارع السوق وسط تخريب ممتلكات الفلسطينيين.

ودارت مواجهات بين مجموعة من المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز بيت فوريك العسكري باتجاه مخيم بلاطة. كما وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه الطواقم الصحافية، خلال تغطيتها اقتحام المخيم.

وفي بلدة حوارة جنوب المحافظة، تعرضت قوة من جيش الاحتلال على الحاجز المقام على أراضي البلدة لعملية إطلاق نار.

وبالتزامن مع الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال الرصاص على مركبة قرب حاجز حوارة، ما أدى إلى إصابة شاب كان بداخلها بعدة رصاصات في قدميه، وقد منع جنود الاحتلال طاقم الهلال الأحمر من الوصول إلى الجريح، واعتقلوه.

وقال جيش الاحتلال، إن جنوده أطلقوا الرصاص على مركبة يستقلها عدة أشخاص بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار على موقع عسكري في نابلس، وقد أسفر ذلك عن إصابة شاب واعتقاله، مدعيًا أن الجنود عثروا على متفجرات في السيارة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية ومعدات عسكرية وأكثر من عشر طلقات.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في حي الجابريات بالمدينة، وأعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا آليات الاحتلال وجنوده بصليات كثيفة من الرصاص، على أكثر من محور.

وفي وقت سابق، أعلنت “كتيبة يعبد الضياء” عن استهداف مستوطنة “شاكيد” قرب جنين بعملية إطلاق نار.

وفي أريحا، أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت بكثافة تجاه منازل الأهالي في بلدة العوجا، خلال اقتحامها، بعد منتصف الليلة الماضية.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال 19 مواطنا خلال عمليات دهم لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أكرم حمدان، وعبيدة الصيدلي، وقسام الفايد من حي الجابريات في جنين.

كما اعتقل جيش الاحتلال ليث عبد القادر شواهنة من بلدة كفر ثلث، وأفادت مصادر محلية عن اعتقال شاب من حي النقار في قلقيلية. أما في طولكرم، فأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت نادي حسن الحلو، ومحمود حسن الحلو من بلدة بلعا شمال المحافظة. وفي رام الله، اعتقل جيش الاحتلال محمد البزار بعد اقتحام منزله في بلدة سردا شمال المدينة.

ومن محافظة طولكرم، اعتقل جيش الاحتلال نادي حسن الحلو ومحمود حسن الحلو من بلدة بلعا شمالاً، وأحمد هاشم عليان، ومحمد مؤيد عليان، وعياش ياسر حسان من مخيم نور شمس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الحارس في المسجد الأقصى عدي أبو السعد على حاجز مخيم شعفاط، وأحمد وهبة، ومحمد عصام قاروط ادكيدك من بلدة العيزرية، وعمر صقر من بلدة أبو ديس، ومحمد خليل حمدان من بلدة عناتا.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الشاب عاطف الكار بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار جنوب شرق المحافظة.

سياسيا، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، يقوض الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأدانت الخارجية في بيان صحافي انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وكان آخرها الاقتحام الهمجي لمدينة نابلس بحجة تسهيل اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف في المنطقة الشرقية في نابلس.

وحذرت من خطورة التصعيد الحاصل في اعتداءات مليشيات المستوطنين وهجماتهم المتواصلة على البلدات والقرى الفلسطينية التي بدأت تأخذ طابعاً منظماً، وتتبع أساليب عدوانية أكثر عنفاً، عبر تكرار عمليات إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وإشعال المزيد من الحرائق، بشكل بات يهدد تفجير ساحة الصراع.

وحمّلت الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية المباشرة عن وجود تلك المليشيات وإرهابها وجرائمها، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاهتمام وإدراك خطورة تلك المليشيات وممارسة أوسع ضغط على حكومة الاحتلال، لإجبارها على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، ولجم مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها، ووضعها على قوائم الإرهاب وملاحقتها قانونياً.