مخيم جنين محاصر: مصير مجهول ولا أفق لعودة السكان

جنين- «القدس العربي»: دخلت العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها يومها المئة على التوالي، فيما تستمر قوات الاحتلال بفرض حصار شامل على المخيم الذي أُفرغ من سكانه بشكل كامل، حيث يفتقد المواطنون المهجّرون أي أمل بعودة قريبة إلى منازلهم وأحيائهم، حتى لو كانت مدمّرة.

ويقول المواطن جمال أبو سرية، ابن مخيم جنين وأحد وجهائه، لـ «القدس العربي» إنه، كما يفعل الآخرون، يتمسك بحلم العودة مهما طال انتظاره.

وهويسكن في «حي الهدف» المجاور للمخيم، حيث يستأجر شقة أرضية برفقة عائلته الصغيرة. ويراقب اللاجئون من بعيد استمرار عمليات هدم المنازل وشق الطرق، وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في محيط المخيم أيضاً، فيما لم تتوفر حتى الآن صورة واضحة لطبيعة وحجم الدمار داخل أحياء المخيم.

ومن ساحة صغيرة أمام المنزل المستأجر، ينظر أبو سرية، وهو من المهجرين عام 1948 من قرية زرعين التي لا تبعد سوى عشرة كيلومترات عن جنين، إلى الجزء الصغير الذي يظهر من المخيم. ويؤشر بيديه إلى منزل أحد أبنائه المطل على المخيم، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تتحصن فيه منذ فترة طويلة.

ويبدو من الموقع المنخفض عدد قليل من المنازل المطلة على المساحة الأكبر من المخيم، غير أن أكوام التراب الأبيض الضخمة التي وضعتها جرافات الاحتلال تشكل حاجزاً يمنع الدخول من الجهة العليا للمخيم، وتدل على آثار العملية العسكرية.

وقد بدأ العدوان، الذي أطلق عليه «الأسوار الحديدية»، في 21 كانون الثاني / يناير داخل مخيم جنين، ثم امتد لاحقاً إلى مخيمي طولكرم ونور شمس غرباً. ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه المخيم ومحيطه بشكل متواصل، مع تبديل القوات التي تعمل ببطء داخله، إلى جانب تسيير فرق مشاة في أحياء عدة من المدينة.

كما تشهد معظم قرى محافظة جنين تحركات عسكرية يومية ووجودًا دائماً لدوريات الاحتلال وآلياته. وتضاعفت مخاوف السكان من صعوبات العودة بعد تركيب قوات الاحتلال ثلاث بوابات حديدية على مداخل المخيم أخيرًا.

ضرر شبه كامل

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن جميع منازل ومنشآت المخيم تعرضت لضرر كامل أو جزئي نتيجة العدوان المستمر وعمليات التدمير والتجريف، التي تهدف إلى تغيير البنية التحتية ومعالم المخيم. كما تضررت 800 وحدة سكنية في المدينة جزئياً، وهُدم 15 مبنى بالكامل، وتركزت الأضرار في الحي الشرقي وحي الهدف، بحسب معطيات بلدية جنين.

وما زالت عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري، إذ تشير تقديرات بلدية جنين إلى أن عدد النازحين تجاوز 22 ألفاً، وسط دمار واسع وخسائر تقدّر بـ 300 مليون دولار، بحسب ما أفادت به اللجنة الإعلامية في مخيم جنين.

ويواصل الوضع الاقتصادي في مدينة جنين، التي تعتمد أساساً على التجارة، التدهور، وسط خسائر تجارية ضخمة نتيجة العدوان، وما نتج عنه من إغلاقات واسعة وتوقف حركة التسوق من خارج المدينة، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتضرر عدد كبير من المحال التجارية، مما أدى إلى شلل اقتصادي في بعض أحياء المدينة، لا سيما الغربية منها.

حركة مواطني الداخل

وفي ظل هذا الواقع، سمحت سلطات الاحتلال بدخول المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1948 إلى جنين، عبر معبر الجلمة شمال المدينة. ويعتبر بعض المواطنين هذه الخطوة محاولة لإنعاش اقتصاد المدينة المتدهور، مقابل تجاهل قضية مخيم جنين واللاجئين المهجرين.

وفي إطار عزل المخيم عن المدينة، شجعت قوات الاحتلال المواطنين على فتح محلاتهم بعد أكثر من شهر على الإغلاق. وقد دخلت المدينة، يوم السبت الماضي، نحو 18 حافلة، وأكثر من 6 آلاف سيارة من حاجز الجلمة، ومن المتوقع أن يُفتح الحاجز مجدداً السبت المقبل.

ومنذ بداية العدوان على جنين ومخيمها، استشهد 39 مواطناً وأُصيب العشرات، مع تصاعد وتيرة الاعتقالات في مختلف مناطق المحافظة. ويتداول المواطنون أن الاحتلال أبلغ جهات رسمية – لم تُسمّ – أنه لن يُسمح بعودة سكان المخيم إليه بعد انتهاء العدوان، إلا لما بين خمسة إلى ستة آلاف فقط، وأنه سيسمح ببناء 800 منزل فقط داخل المخيم.

لكن مدير بلدية جنين، ممدوح عساف، أكد أن ما يتم تداوله لم يُنسّق مع الجهات المختصة، وأن الارتباط المدني والبلدية لم يتلقيا أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، مرجحاً أن تكون مجرد تصريحات إعلامية.

وأوضح أن الاحتلال لا يزال يمنع عودة السكان إلى المخيم رغم مرور مئة يوم على بدء العدوان، ويواصل تغيير الواقع الجغرافي من خلال فتح طرق وتجريف مساحات واسعة، خصوصاً في المنطقة الشرقية.

تهجير 3 آلاف عائلة

وأشار إلى أن العدوان أدى إلى تهجير نحو ثلاثة آلاف عائلة من المخيم، وما تزال العديد من العائلات عالقة بسبب أعمال التجريف والتدمير الواسعة للبنية التحتية. كما لفت الانتباه إلى أن إيرادات البلدية انخفضت بنسبة 90%، وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير بفعل الحصار والظروف الأمنية والاقتصادية القاسية.

وفيما تواصل جرافات الاحتلال عمليات التجريف في الحي الشرقي، تداهم قواته أحياء أخرى في أطراف المخيم، حيث تنفذ عمليات اعتقال.

وتخطط جهات حكومية لإقامة مخيم مؤقت يضم عشرات البيوت المتنقلة، وهو ما ترفضه نسبة كبيرة من العائلات المهجّرة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاحتلال ألحق أضراراً جُزئية بـ800 وحدة سكنية، وهدم 15 مبنى بالكامل، تركزت غالبيتها في حي الهدف والحي الشرقي، فيما دُمّرت البنية التحتية في المخيم بشكل شبه كامل وسط استمرار الحصار.

وتم إخلاء 380 مبنى من سكانه، وأُجبرت 790 عائلة على النزوح، وسط استمرار موجات النزوح وانعدام أي إمكانية للعودة في ظل الوضع الأمني المتدهور.

ودعت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين إلى تدخل عاجل من الجهات الإنسانية والدولية لوقف الكارثة المتفاقمة، وتعزيز صمود السكان من خلال توفير الحاجات العاجلة.

حصار مستمر

ويقول الباحث الحقوقي ابن المخيم أحمد حواشين، إن عمليات الهدم والحرق هدأت بعد مئة يوم، إلا أن الحصار مستمر، ومعه تتراجع آمال المواطنين بالعودة القريبة.

ويضيف في حديثه لـ»القدس العربي»: «لقد نصب الجيش أمس (الثلثاء) بيارق وأعلاماً كبيرة عند المداخل إلى جانب البوابات الضخمة. لقد مُنع الدخول، ولا أحد حتى اللحظة يعلم ما هو وضع منزله، ولا تتوفر معلومات دقيقة عن واقع المخيم».

ويتابع: «إنه مصير مجهول.. الناس لا تعرف ماذا سيحل بها». ويشير إلى أن اللاجئين موزعون على قرى المحافظة وبعض أحياء المدينة، فيما يتجمع معظمهم في منطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية، حيث يسكنون في شقق طلابية صغيرة لا تصلح للعائلات الكبيرة. ويؤكد أن غالبية المساعدات التي تصل إلى المهجّرين تأتي من تبرعات شخصية ومن عائلات وتجار، مع تراجع واضح في التدخل الحكومي.

ويوضح بأن أحاديث غير مؤكدة وصلت للمواطنين حول نية «الأونروا» دفع إيجار ثلاثة أشهر للعائلات، لكن المبالغ التي وصلت لا تغطي كامل النفقات. كما أن «جزءاً من معاناة اللاجئين تفاقم بعد انتهاء شهر رمضان، حيث توقفت وجبات الطعام التي كانت تُقدّم عبر جهود إغاثية وأهلية، وهو ما زاد من معاناة المهجرين الذين فقدوا أعمالهم ومنازلهم ومصالحهم».

ويشدد على رفض فكرة البيوت المتنقلة، وأن مطلب اللاجئين الوحيد هو العودة إلى منازلهم. فـ»معاناة اللاجئين لا تقتصر على المئة يوم الماضية، بل سبقها حصار من السلطة استمر نحو 50 يوماً، بالإضافة إلى عشرات الاقتحامات والتدمير، ما راكم معاناتهم».

وفي ظل غياب أي أفق سياسي يعالج قضية اللاجئين المهجّرين للمرة الثانية، يتراجع التعاطي معهم حتى من الناحية الإنسانية، وهو ما أكده حواشين بقوله: «الجهد الإغاثي في حدّه الأدنى، لا توجد جهة رسمية تتبنى الإغاثة بشكل شامل وفعّال، وهو ما يجعل مطالب المهجّرين تتركز على استمرارية الدعم، والإسناد، والعودة إلى أماكنهم الأصلية».

ويختم حواشين قائلاً: «الناس مدمرون نفسياً، ولا أفق للعودة، لا أحد يعلم متى سينسحب الاحتلال ولا ما يحمله المستقبل لهم. أما الجانب الاقتصادي، فكان منهاراً قبل العملية العسكرية، والواقع اليوم أشد قسوة مما يمكن احتماله».

جرحى فلسطينيون برصاص الاحتلال غرب جنين

الضفة – «القدس العربي»-وكالات: أصيب جندي للاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح مع مقاومين في الضفة الغربية المحتلة تخلله إلقاء قنبلة، في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة، وفق ما ذكرته شبكة «الجزيرة».

وقالت «صحيفة يسرائيل هيوم» إن عبوة ناسفة انفجرت بقوة من جيش الاحتلال قرب قرية حوارة شمال الضفة، وأرسلت تعزيزات للمنطقة.

وفي نابلس أصيب مواطن (27 عاما) بعد طعنه بسكين من قبل مستوطنين، مساء الأربعاء، جنوب نابلس. ووفق وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» هاجم مستوطنون المواطنين في قرية دوما، واعتدوا على أحدهم، وقاموا بطعنه بالسكين في ظهره، ونقل إلى المركز الطبي في القرية لتلقي العلاج.

وكان فلسطينيان حالة أحدهما خطيرة، الأربعاء، أصيبا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غربي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول، أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة اليامون وشرعت في تحقيق ميداني مع عدد من الفلسطينيين.

وقالت «كتيبة جنين» التابعة «لسرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، «تمكن مقاتلونا في «سرية اليامون» من تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع (سجيل) معدة مسبقا في آلية عسكرية».

وأشارت في بيان إلى أن مقاتليها «يواصلون التصدي لقوات العدو المقتحمة للبلدة في عدة محاور وفق متطلبات وظروف الميدان».

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في محيط «خلة الراعي»، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنين، استولى الاحتلال على جرار زراعي وعربة مجرورة في جلبون شرق المدينة.

وفي نابلس، سلمت قوات الاحتلال إخطارا بوقف العمل، في حديقة برقة التي يجري العمل على إقامتها في منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب المدينة.

وقال رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر لوكالة «وفا» إن الحديقة ممولة من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بتكلفة 130 ألف شيقل (نحو 35 لف دولار)، وبدأ العمل على تجهيزها قبل عشرة أيام؛ بهدف الترويح عن أهالي المنطقة وجعلها متنفسا للعائلات، في ظل الحصار والهجمات الاستيطانية.

أما في الخليل، فاعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من قرية الطبقة جنوب غرب المدينة، هم يوسف أبو عطوان، وقاسم أطرش، ومحمد أبو عطوان، ومحمود أبو عطوان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما احتجز الاحتلال عشرات المواطنين، وأخضعهم للتحقيق الميداني قبل أن يفرج عنهم لاحقا. وواصل المستوطنون المتطرفون شن اعتداءاهم، واقتحمت بعضهم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي طوباس، اعتدى مستوطنون، على مواطن ونجله، أثناء رعيهما مواشيهما في خربة يرزا شرق المدينة. وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسي قرب مخيم الجلزون شمال المدينة، في وجه المركبات لتأمين مسيرة للمستوطنين في محيط مستوطنة بيت إيل شمال مدينة البيرة.

«الأونروا»: حرمان 800 طفل من التعليم في القدس

القدس- «القدس العربي»: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم مع اقتراب إغلاق 6 مدارس تابعة لها في القدس الشرقية المحتلة.

وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريش في بيان صحافي: «في أقل من 10 أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ». وأوضح أن إغلاق المدارس يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم ما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأضاف: «لطالما كانت مدارس الأونروا في مخيم شعفاط جزءًا من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، ما أتاح للأطفال تلقي تعليم عالي الجودة قرب منازلهم». وأردف فريدريش: «الفتيات الآن يخشين أن تتلاشى أحلامهن في أن يصبحن طبيبات أو عالمات إذا فقدن حقهن في التعليم». وكانت سلطات الاحتلال قررت إغلاق 6 مدارس للوكالة في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر في مدينة القدس، في الثامن من الشهر المقبل. وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان «الأونروا» من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

وخلافا للقانون الدولي، ضمت إسرائيل القدس الشرقية التي احتلتها خلال حرب عام 1967 وتعدها جزءا من دولتها وهو ما لا تعترف به معظم دول العالم.