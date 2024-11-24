مخيم طولكرم.. إصابة 13 فلسطينيا بشظايا صاروخ اعتراضي إسرائيلي- (فيديو)

رام الله: أُصيب 13 فلسطينيا في مخيم طولكرم بشظايا صاروخ اعتراضي إسرائيلي، مساء الأحد، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق “حزب الله” صواريخ من لبنان.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى “13 إصابة جراء سقوط صاروخ اعتراضي على منازل في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية”.

ووصفت جميع الإصابات بـ”الطفيفة والمتوسطة وتنوعت الإصابات بين حروق وشظايا ورضوض”.

وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة، إن “10 إصابات طفيفة نُقلت إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في مدينة طولكرم، نتيجة سقوط شظايا صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية (الإسرائيلية)”.

وأضاف سلامة، أن “الشظايا سقطت وسط مخيم طولكرم، وأدت إلى انهيار منزل قديم غير مأهول وأضرار وتحطم زجاج عدد من المنازل الأخرى”.

أن أصوات صفارات الإنذار سُمعت في مستوطنات إسرائيلية بمحافظتي طولكرم وقلقيلية شمالي الضفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في وسط الأاراضي الفلسطينية المحتلة ومستوطنات بالضفة قرب طولكرم وقلقيلية، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أطلق “حزب الله” الأحد نحو 250 صاروخا على وسط وشمال إسرائيل، وذلك ردا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بيروت السبت بعدد كبير من القنابل في محاولة لاغتيال القيادي العسكري البارز بالحزب محمد حيدر.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن قوات الاحتلال إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 149 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و754 شهيدا و15 ألفا و626 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأحد.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(وكالات)