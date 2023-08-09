مخيم عين الحلوة.. أربعة أيام من الهدوء وشبح عودة الاشتباكات لا يزال قائما

غزة- “القدس العربي”:

تتواصل حالة الهدوء في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فيما تتواصل الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل أقوى، فيما لم يجرِ حتى اللحظة تسليم المتهمين بعمليات القتل الأخيرة التي وقعت في المخيم، وأثارت أعنف موجة قتال بين حركة فتح ومجموعات إسلامية.

بنود وقف إطلاق النار

لليوم الرابع على التوالي، يتواصل العمل بقرار وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه من قبل هيئة العمل الفلسطيني، التي تضم التنظيمات الفلسطينية الناشطة على الساحة اللبنانية.

وسمح هذا القرار بعد صموده حتى اللحظة، ببدء عودة سكان المخيم الذين نزحوا إلى أماكن أخرى، هربا من الاشتباكات العنيفة التي وقعت في عدة أحياء بين مسحلي حركة فتح وتنظيمات إسلامية.

ووفق المعلومات المتوفرة، فقد تداعت الفصائل الفلسطينية لعقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام الماضية، شارك فيها قياديون بارزون، بعدما طلب الجانب اللبناني بأن تتوقف الاشتباكات المسلحة بشكل عاجل، محذرا من عواقب استمرارها. وهو أمر لم تغفله الفصائل الفلسطينية، التي تدرك خطورة اتساع رقعة الاشتباكات، ووصولها إلى مخيمات أخرى في لبنان.

وقد ارتبط التحذير اللبناني هذه المرة، بتداعيات تجاوزت حدود المخيم التي أغلقت تماما، إلا من مرور النازحين المجبرين على الرحيل، وعربات الإسعاف، بعدما وصل الأمر لإنذارات تهدد الموسم السياحي الحالي في لبنان.

وعقد مسؤولون فلسطينيون بشكل مشترك وفردي، لقاءات خلال الأيام الماضية مع مسؤولين كبار في الدولة اللبنانية، حيث وصل عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى بيروت، بتكليف رسمي من القيادة الفلسطينية، وكان جزءا أساسيا من تلك الحوارات.

وتوجت الاجتماعات الأخيرة بالاتفاق على قرار جديد لوقف إطلاق النار لا يزال صامدا حتى اللحظة، بعد انهيار اتفاقيات أخرى في أول أيام الاشتباكات.

ويشمل القرار الجديد خروج المسلحين من الطرقات، وإنهاء المظاهر المسلحة، والوقف الفوري للاشتباكات المسلحة، وتشكيل لجنة تحقيق من هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك، هدفها تحديد المتسببين بالأحداث الأخيرة، وتقديمهم للعدالة اللبنانية.

كما يشمل قرار وقف إطلاق النار، تحديد حجم الخسائر التي لحقت بمباني اللاجئين في المخيم، من أجل تعويضهم من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وينص الاتفاق على وقف أي هجوم من أي مجموعة مسلحة على أخرى في أحياء المخيم المقسمة ما بين أحياء تحت السيطرة الأمنية لحركة فتح، وأخرى تسيطر عليها أمنيا مجموعات إسلامية، بعضها مشارك في الاشتباكات وأخرى وقفت على الحياد.

ويتردد أن قادة هيئة العمل الفلسطيني، توافقوا على ضرورة تسليم المتهمين بعمليات القتل أنفسهم بأسرع وقف للسلطات الأمنية اللبنانية، من أجل تقديمهم للمحاكمات.

مطالب فتح

بشكل رسمي، تطلب حركة فتح التي فقدت في الاشتباكات عددا من عناصرها أبرزهم مسؤول عسكري كبير هو أبو أشرف العرموشي ومرافقيه الأربعة، بأن تتم محاكمة المسؤولين الكبار عن عملية استهداف العرموشي، بوصفها عملية اغتيال مدبرة، وليست اشتباكا عاديا.

ولذلك، قدمت حركة فتح أسماء المتهمين الكبار في العملية للأمن اللبناني، وإلى هيئة العمل الوطني الفلسطيني.

غير أنه وحتى اللحظة، لم يقم أي من المتهمين بتسليم نفسه للأمن اللبناني، وهو ما يهدد بعودة الاشتباكات إلى المخيم من جديد، خاصة في ظل عدم حل الإشكال بشكل جذري.

وعادت خلال اليومين الماضيين غالبية العائلات التي فرّت من الاشتباكات إلى مدارس تابعة لـ”الأونروا”، فيما لا تزال بعض العائلات نازحة التي الدمار الكبير الذي لحق بمنازلها نتيجة الاشتباكات. وتقدر المنازل المتضررة جراء الاشتباكات بأكثر من 700 منزل.

لقاءات فلسطينية لبنانية

هذا والتقى عزام الأحمد، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وبحث معه بحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، التطورات في مخيم عين الحلوة.

كما التقى برئيس مجلس النواب نبيه بري، وأمين التنظيم الشعبي الناصري النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، وناقش معهم الإجراءات الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار، ومتابعة لجنة التحقيق المكلفة بالكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه.

وفي هذا السياق، قال الأحمد لإذاعة صوت فلسطين الرسمية “إن الجهود اللبنانية والفلسطينية تكثفت من أجل تثبيت وقف إطلاق النار”، لافتا إلى أنه يتواجد من أربعة أيام في لبنان، “من أجل إيجاد حلول جذرية لما جرى في مخيم عين الحلوة”.

وأوضح أن هيئة العمل الفلسطيني الموحد في لبنان والتي تضم جميع القوى والفصائل المتواجدة في مخيم عين الحلوة وصيدا، أكدت على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، والتصدي لأي محاولة تسعى لاستعادة الصدام مرة أخرى.

وقال: “تم تشكيل لجنة تحقيق لبنانية فلسطينية، بدأت عملها منذ 3 أيام، وقطعت شوطا بعيدا في أعمال التحقيق، وحددت المتهمين بدقة”.

وأشار إلى أن عدد المتّهمين لا يزيدون عن عدد أصابع اليد، وقال: “نبحث عن الرؤوس وليس الصغار”.