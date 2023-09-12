مداخيل المباراة الودية بين أسود الأطلس وبوركينا فاسو ستخصص لضحايا الزلزال- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”:

أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)، أنها قررت تخصيص مداخيل المباراة الودية التي ستجمع الثلاثاء، المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره منتخب بوركينا فاسو، للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

وأشار الاتحاد المغربي لكرة القدم، في بيان عممه على موقعه الرسمي واطلعت “القدس العربي” عليه، إلى أن غالبية التذاكر بيعت غالبيتها للجالية المغربية المقيمة في الخارج، حيث ستدور المباراة الودية في ملعب بوليرت-ديليليس في مدينة لانس الفرنسية، وتدخل ضمن استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها كوت ديفوار في كانون الثاني/ يناير 2024.

وأكدت الجامعة أن قرارها يأتي انخراطا منها في الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية.