مدارس النزوح في غزة تحت النار… و«القسّام» تفجّر عبوة في قوة إسرائيلية

غزة – «القدس العربي»: يركز الاحتلال قصفه في غزة على المدارس التي تؤوي نازحين، موقعا عشرات الشهداء، في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية عملياتها رداً على المذبحة المفتوحة منذ قرابة عام.

وقد شنت طائرات إسرائيلية غارة بالصواريخ على مدرسة “كفر قاسم” التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية بن سبعة شهداء سقطوا خلال تلك الغارة، إضافة إلى عدد من المصابين بينهم من أصيب بجروح خطيرة.

وكان بين الضحايا المدير العام لوزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة المهندس ماجد صالح.

وأحدثت الغارة دمارا كبيرا في المدرسة، وأدت إلى تدمير وخراب مقتنيات النازحين هناك، بعد أن أثارت حالة من الخوف الشديد في صفوف السكان، الذين باتوا مع تكرار الهجمات على مراكز الإيواء لا يأمنون الإقامة فيها. والسبت، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدرسة الزيتون “ج” التي تؤوي نازحين، مما أدى إلى استشهاد 21 فلسطينياً، بينهم 13 طفلاً وست نساء إحداهن حامل وقتل جنينها وعمره ثلاثة أشهر، إلى جانب إصابة 30 آخرين، بينهم تسعة أطفال أصيبوا بحالات بتر، وفق “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”.

وبالتزامن مع القصف على هذه المدارس، يستهدف الاحتلال كذلك المنازل التي بات تؤوي عدة عائلات نتيجة النزوح المتكرر. وقد استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون بجراح مختلفة، جراء قصف منزل يعود لعائلة “دواس” في منطقة الحكر في دير البلح، أمس الأحد.

ورداً على هذه المجازر، واصلت فصائل المقاومة عملياتها، إذ أعلنت “كتائب القسّام” قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعملية تفجير عبوة ضد قوة راجلة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس” في بيان على تليغرام، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ضد قوة إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي بيان آخر ذكرت الكتائب أنها استهدفت دبابة من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ”، وجرافة من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.