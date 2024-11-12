مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

بيروت ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: حاجات النازحين في مراكز الإيواء وخارجها والتدفئة مع الدخول في فصل الشتاء، إضافة إلى الواقع الإغاثي والصحي وواقع الاتصالات حضرت في اجتماع نيابي موسع في مجلس النواب بدعوة من كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» شارك فيه منسق لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين ووزراء الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد وسام المرتضى، التربية عباس الحلبي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، الاتصالات جوني القرم، والزراعة عباس الحاج حسن.

وبعد الاجتماع لفت النائب حسين الحاج حسن إلى أنه «كان هناك بحث معمق، شكلت في نتيجته لجنة من الكتل النيابية للمتابعة مع لجنة الطوارىء. وحددت جلسة غدا الخميس للمتابعة». وقال الوزير ياسين: «عرضنا ما نقوم به وما تم التحضير له والمسارات التي تغطي حالياً مراكز الإيواء وما تقوم به الادارات وتفعيلها ويجب تفعيل عمل الوزارات والإدارات فدور وزارة الطاقة أساسي، كذلك المساعدات النقدية وكيفية متابعة الأمور في الأشهر المقبلة والحاجات كثيرة جداً. وسنتابع بعد يومين هذه القضايا مع دعوة وزير المالية لمشاركتنا في الاجتماع».

أما النائب علي حسن خليل، فقال: «كان نقاش معمق وطويل مع التقدير العالي للجهود التي بذلت. ما زلنا نتحدث عن خدمات تقدم لـ20 في المئة من النازحين.

والاجتماع خلص إلى مجموعة من النقاط واتفقنا على متابعتها من خلال لجنة تعقد اول اجتماع الخميس». وأضاف: «يجب ان ننهي بين أسبوع وعشرة أيام مسح النازحين خارج مراكز الإيواء، اضافة إلى عدالة التوزيع وتوزيع الموارد ووضعنا أنفسنا بتصرف اللجنة».

حاجات ملحة

وأكد «أن الحاجة ملحة، ومسؤولية الدولة في تأمين الموارد المالية من أجل تأمين وسائل التدفئة والحرامات و«الموكيت» إضافة إلى الحصص الغذائية» وأشار إلى «ان مرسوماً صدر لتأمين مبالغ لتغطية كلفة التدفئة واطلعنا على الآلية التي أعدتها اللجنة ولا يجب ان يؤخرها أي روتين أو إجراء هذا الامر يجب أن يحصل في أسرع وقت ممكن. ومن النقاط، صرف مستحقات البلديات وإعطاء سلفة للبلديات المضيفة تحديداً لتأمين الحاجات المطلوبة. وطرحنا إمكانية تطبيق موقت لنظام «أمان» ولإعطاء دفعات مالية للعائلات الاكثر فقراً وتأمين مساعدات شهرية لهؤلاء النازحين لنخلق تغطية جدية في أماكن نزوحهم ونحرك الدورة الاقتصادية. كما وإعطاء سلفة مالية للدفاع المدني لتجهيز آلياته وصيانتها».

وأشار خليل إلى أنه «بالنسبة لموضوع الصحة لم نستطع ان نناقشه بالكامل وهذا الموضوع نقطة على جدول أعمالنا في أول لقاء» وقال: «من النقاط أيضاً تقييم التجربة المتعلقة بخطة وزارة التربية. وهناك بعض الثغرات المرتبطة بقرار الوزارة الذي يتطلب معالجة فضلاً عن مشكلة الانترنت ومشاكل التعليم الحضوري». وختم: «أكدنا على لجنة الطوارئ الحكومية، توزيع المهام تنفيذياً على الأرض. وهنا أتوجه إلى رؤساء اللجان النيابية فهم مدعوون الى تحريك لجانهم، اذ إنها معنية بمتابعة شؤون النازحين ومعالجة بعض الثغرات».

افتتاح مدارس بوجود نازحين

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر أيلول لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

تزايد حاجاتهم على أبواب الشتاء حضرت بين النواب و«لجنة الطوارئ»

وبدأت الوزارة الشهر الماضي إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدة عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية التي تضم الآن 300 طالب مسجل وتتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد. وقال مدير المدرسة أنطوان عبد الله زخيا إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقة صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحة للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

التعليم لن يتوقف

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها. وقالت «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي لرويترز «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعبا لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسيا للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته ثلاثة أيام ويشمل كل يوم سبع حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً) وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا».

ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً) «الجميع مرهقون ذهنياً… في نهاية المطاف، هذه الحرب تطالنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم ثلاثة أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».

وكيل الأمين العام

ويتوجه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان-بيير لاكروا، إلى لبنان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لدعم قوات حفظ السلام المنتشرة على الخطوط الأمامية لمراقبة الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» ولتعزيز دعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين يوم الاثنين إن هذه هي الرسالة التي سيقدمها لاكروا بدءًا من الثلاثاء عندما يصل إلى لبنان.

وفي بيروت، من المقرر أن يلتقي لاكروا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزيري الخارجية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وعدد من الدبلوماسيين، حسبما أفاد دوجاريك.