مدافعات عن حقوق الحيوان يقتحمن عرض فيكتوريا بيكهام في أسبوع الموضة بباريس

باريس: اقتحمت ناشطات من منظمة “أناس من أجل معاملة أخلاقية للحيوانات (بيتا)” عرض أزياء للمصممة فيكتوريا بيكهام في أسبوع الموضة في باريس يوم الجمعة.

ودخلت الناشطات وسط عارضات الأزياء على الممر، وحملن لافتات كتب عليها “فيفا فيجن ليزر” للدعوة إلى استخدام الجلود الصناعية بينما ارتدين قمصانا عليها عبارات “أديروا ظهوركم لجلود الحيوانات” وأيضا “الحيوانات ليست قماشا” قبل أن يتولى أفراد الأمن إبعادهن.

وبينما كانت بيكهام تحيي الجمهور في ختام العرض، تمكنت ناشطة أخرى من التسلل إلى المنصة حاملة اللافتة نفسها.

وعرضت بيكهام، التي سارت مستعينة بعكازين بسبب تعرضها لإصابة في صالة ألعاب رياضية، مجموعة من الفساتين الشفافة والمعاطف لفصلي الخريف والشتاء.

وضمت مجموعة بيكهام، عضوة فرقة “سبايس غيرلز” الغنائية السابقة التي بدأت المشاركة لأول مرة في أسبوع الموضة بباريس في عام 2022، إطلالات جريئة من بينها سترة عارية الظهر وفستان قصير اتخذ شكل القلب الكبير على الصدر.

كما شملت المجموعة فساتين من الشيفون والحرير بثنيات ناعمة.

وجلس ديفيد بيكهام زوج فيكتوريا وأطفالهما كروز وبروكلين وهاربر في الصف الأمامي.

ويستمر أسبوع الموضة في باريس حتى الخامس من مارس/ آذار.

(رويترز)