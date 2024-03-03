لايف ستايل | أزياء

مدافعات عن حقوق الحيوان يقتحمن عرض فيكتوريا بيكهام في أسبوع الموضة بباريس

3 - مارس - 2024

حجم الخط
0

باريس: اقتحمت ناشطات من منظمة “أناس من أجل معاملة أخلاقية للحيوانات (بيتا)” عرض أزياء للمصممة فيكتوريا بيكهام في أسبوع الموضة في باريس يوم الجمعة.

ودخلت الناشطات وسط عارضات الأزياء على الممر، وحملن لافتات كتب عليها “فيفا فيجن ليزر” للدعوة إلى استخدام الجلود الصناعية بينما ارتدين قمصانا عليها عبارات “أديروا ظهوركم لجلود الحيوانات” وأيضا “الحيوانات ليست قماشا” قبل أن يتولى أفراد الأمن إبعادهن.

وبينما كانت بيكهام تحيي الجمهور في ختام العرض، تمكنت ناشطة أخرى من التسلل إلى المنصة حاملة اللافتة نفسها.

وعرضت بيكهام، التي سارت مستعينة بعكازين بسبب تعرضها لإصابة في صالة ألعاب رياضية، مجموعة من الفساتين الشفافة والمعاطف لفصلي الخريف والشتاء.

وضمت مجموعة بيكهام، عضوة فرقة “سبايس غيرلز” الغنائية السابقة التي بدأت المشاركة لأول مرة في أسبوع الموضة بباريس في عام 2022، إطلالات جريئة من بينها سترة عارية الظهر وفستان قصير اتخذ شكل القلب الكبير على الصدر.

كما شملت المجموعة فساتين من الشيفون والحرير بثنيات ناعمة.

وجلس ديفيد بيكهام زوج فيكتوريا وأطفالهما كروز وبروكلين وهاربر في الصف الأمامي.

ويستمر أسبوع الموضة في باريس حتى الخامس من مارس/ آذار.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هيرميس تعرض مجموعة من الأزياء الرجالية المصنوعة من الجلد في باريس
28 - يونيو - 2025
عرضا أزياء لـ”سان لوران” و”لوي فويتون” ضمن أسبوع الموضة الرجالية في باريس
25 - يونيو - 2025
لوي فيتون تنظم عرض أزياء في قصر البابوات الفرنسي
23 - مايو - 2025
ميت غالا 2025 الخيري يجمع رقما قياسيا من التبرعات بلغ 31 مليون دولار
6 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية