مدافع ريال مدريد مهدد بعقوبة قاسية بعد محاولة إلقاء ثلج على حكم نهائي كأس إسبانيا

مدريد: يواجه الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد، إمكانية التعرض لفترة إيقاف طويلة بعدما بدا وأنه ألقى ثلج على الحكم وصرخ بعنف أثناء محاولة إيقافه من قبل زملائه في فريق ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة مساء أمس السبت.

وأشهر الحكم ريكاردو دي بورغوس البطاقة الحمراء في وجه جود بيلينغهام ولوكاس فاسكيز ثنائي ريال مدريد بسبب الاحتجاج في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وكتب دي بورغوس في تقريره عن المباراة أن روديغر “ألقى شيئا من المنطقة الفنية لم يصل إلي”، مضيفا أن مدافع ريال مدريد أظهر “سلوكا عدوانيا”.

وكان روديغر قد تم استبداله بالفعل عندما اضطر لاعبو ريال مدريد والجهاز الفني لإبعاده وهو يحمل كيسا صغيرا من الثلج، وكان يواصل الصراخ في وجه دي بورغوس.

(أ ب)