مداهمات إسرائيلية واسعة في الضفة واعتقالات… وهجمات للمستوطنين

الضفة الغربية – «القدس العربي: نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية، تركّزت في بلدة سلواد شرق رام الله حيث طالت سيّدة و15 شابًا، فيما كثّف المستوطنون هجماتهم في مناطق في جنين ونابلس وبيت لحم والخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودارت مواجهات سُمعت خلالها أصوات اشتباك مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية باعتقال حسين جناجرة، ومحمد جمال جناجرة، وحمزة مطر صلاحات.

وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي عورتا وبيت فوريك قرب نابلس، في الوقت الذي انتشر عشرات المستوطنين قرب الحاجز، بحماية جنود الاحتلال.

كما طاولت المداهمات الإسرائيلية بلدة طمون جنوب طوباس، وبلدة عزون شرق قلقيلية.

اعتقالات

وفي بلدة سلواد شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنًا، بعد مداهمات لمنازل، وتحقيق ميداني، وتحطيم زجاج مركبات.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا في قرية بدرس غرب رام الله، وعاثت فيه خرابًا وتفتيشًا.

وطاولت المداهمات الإسرائيلية المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبيت أمر شمال الخليل.

وشملت الاعتقالات أيضًا خمسة مواطنين من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد مداهمة منازلهم.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وطوباس، ورام الله، والقدس، إلى جانب ذلك تنفيذ قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني مع مجموعة من المواطنين في بلدة سلواد شرق رام الله الذين أُفرج عن معظمهم لاحقا.

اعتقال قيادي في «فتح»

وأوضح البيان أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

كما زعمت قوات الاحتلال إحباط عملية تهريب أسلحة خفيفة على أحد المعابر الحدودية بين فلسطين والأردن.

واعتقلت مساء السبت، عضو إقليم حركة «فتح» في القدس المحتلة ياسر درويش، بعد أن اعتدت على عائلته بالضرب المبرح.

وأفادت مصادر محلية في البلدة بأن قوات الاحتلال اعتقلت درويش بعد مداهمة منزله في العيسوية والعبث بمحتوياته وتحطيم أثاثه، واعتدت على نجليه حسن ومحمد بالضرب المبرح، وأطلقت الرصاص الحي المغلف بالمطاط صوبهما، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى.كما اعتدت قوات الاحتلال على زوجته، قبل اقتياده إلى معتقل المسكوبية للتحقيق معه.

وصعّد المستوطنون هجماتهم في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث أحرقوا غرفة زراعية وأشجار زيتون في قرية «ظهر العبد» غرب جنين.

وقال رئيس المجلس القروي للقرية طارق عمارنة، إن مستوطني البؤرة الاستعمارية الرعوية شرق القرية، هاجموا المنطقة الشرقية من القرية وأحرقوا غرفة زراعية، تعود للمواطن نضال توفيق عمارنة، ووصلت النيران إلى بعض أشجار الزيتون في المنطقة.

وأضاف أن «المستعمرين» بحماية جيش الاحتلال، هددوا المزارعين بالاستيلاء على مئات الدونمات في المنطقة الشرقية من قرية ظهر العبد، حيث وضعوا علامات على الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها، مؤكدا أن الأراضي كافة مملوكة لأهالي القرية ولديهم فيها طابو.

وأشار إلى أن «المستعمرين» يمارسون باستمرار أعمال تخريب في أراضي المواطنين الزراعية، بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري.

وفي طوباس، اعتدى مستوطنون على مدرسة (التحدي 10) في خربة ابزيق شمال شرق طوباس.

وقال مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة، إن «عددا من المستعمرين اقتحموا المدرسة، وخربوا سياج الحماية، كما أنزلوا العلم الفلسطيني عن السارية».

يشار إلى أن مدرسة المرحوم مروان مجلي ابزيق الأساسية المختلطة، هي إحدى مدارس التحدي، وتضم الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي، ويدرس فيها 40 طالبا وطالبة من خربة ابزيق والمناطق المجاورة لها.

إحراق أراض زراعية

وفي رام الله، أحرق مستوطنون أراضي زراعية في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أضرموا النار في عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، في سهل ترمسعيا، على الطريق الواصل بين البلدة وقرية المغير المجاورة.

يشار إلى أن المستوطنين يمنعون بقوة السلاح المواطنين منذ أشهر من الوصول إلى أراضيهم، ما أدى إلى تكاثر الأعشاب في الحقول المزروعة بأشجار الزيتون، الأمر الذي ساعد على انتشار الحريق بسرعة.

وفي الخليل، رعى مستوطنون، أغنامهم في أراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين وبحماية قوات الاحتلال قاموا برعي ماشيتهم في أراضي المواطنين في واد الجوايا قرب قرية التوانة في مسافر يطا، ما تسبب بتلف المزروعات وتكسير عــــــدد من الأشجار المثــــــمرة.

وتتعرض الأراضي الزراعية في مسافر يطا لاعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لإجبار المواطنين على تركها لصالح المســــــتوطنات.

كما وضع مستوطنون منزلا متنقلا فوق أراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن «مستعمرين» مسلحين وضعوا منزلا متنقلا على أراضي المواطنين في منطقة «سدة الثعلة» في مسافر يطا، تمهيدا للاســـــتيلاء عليها لبناء مزارع للمستعمرين وتوسيع البؤرة الاستعمارية «تسخار مان» المقامة على أراضي المواطنين منذ عام 2020.

وصعد المستوطنون من اعتداءاتهم في تلك المنطقة من أجل تهجير أهلها قسرا والسيطرة عليها، وجـــــرفوا مساحات واسعة من أراضي المواطنين، وزرعوها بالأشجار، ونفذوا أعمال بنية تحتية.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تنفيذ مخطط استعماري يهدف إلى شق طريق استعماري بطول 12 كم، لربط مستوطنتي «أفيجال» و«مـــــاعون»، ما يعني السيطرة على أكثر من 13 ألف دونم من أراضي المواطنين في المنطقة.

ماشية المستوطنين

وأطلق مستوطنون مسلحون قطعان ماشيتهم في حقول ومحيط منازل المواطنين في منطقة «فتح سدرة»، ومنعوا المواطنين من الخروج من منازلهم والوصول الى اراضيهم، خاصة في المنطقة القريبة من «سدة الثعلة» .

وفي سياق متصل، جرف مستوطنون أراضي زراعية ووضعوا بيتا متنقلا فوق أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد عضو المجلس البلدي في الخضر إبراهيم موسى، بأن «مستعمرين» شرعوا في تجريف أراضٍ محاذية للبؤرة الاستعمارية «سيدي بوعز» المقامة على أراضي المواطنين في منطقة عين قسيس التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس، بهدف توسيع حدودها.

وأضاف أن «المستعمرين» وضعوا بيتا متنقلا على أراضي منطقة «ظهر الزياح» غرب الخضر، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح الاستعمار.

يُذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين يمنعون المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المناطق، ويغلقون الطرق الزراعية ويلاحقون المزارعين ويعتدون عليهم.

شق طريق استيطاني

كما شرع مستوطنون في شق طريق استعماري في أراضي قرية حــــوسان، غرب بيت لحم.

وأفاد مدير المـجلس القروي في حوسان رامي حــــــــــمامرة في حديث صحافي، بأن مســـــتوطنين شرعوا في شق طريق استيطاني في أراضٍ تــــــعود للمواطنين مشهور حمامرة وحـــــــــامد عـــــــبد العزيز حمامرة في منطقة «الكنيسة»، بطول 200 متر وعرض 20 مترا.

يشار إلى أن المستوطنين صـــــــعدوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في قرية حوسان، وتحديدا الواقعة بمحاذاة مستعمرة «بيتار عيــــليت»، بــــــهدف تهجيرهم والاستيلاء عليها لأطماع استــــــعمارية.