سياسة | دولي | أوروبا

مداهمات واعتقالات في ألمانيا على خلفية مخطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية

22 - فبراير - 2025

السفارة الإسرائيلية في برلين

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برلين: في سياق التحقيق حول مخطط هجوم محتمل لشاب يبلغ من العمر 18 عاما، نفذت الشرطة في مدينة بوتسدام الألمانية عدة مداهمات واحتجزت خمسة أشخاص، وفق ما صرحت به متحدثة باسم الشرطة، بعد ظهر اليوم السبت.

وأوضحت المتحدثة أنه تم تفتيش عدة أماكن، بما في ذلك سيارات في بوتسدام، مضيفة: “تم احتجاز خمسة أشخاص في سياق هذه الإجراءات”. ومع ذلك، لم تقدم المتحدثة أي تفاصيل إضافية حول كيفية ارتباط هؤلاء الأشخاص بالمشتبه به بسبب التحقيقات الجارية والتي تباشرها النيابة العامة العليا.

وتتعلق القضية بشبهات حول تخطيط الشاب لهجوم بدوافع سياسية.

ووفقا لما أفادت به مصادر أمنية، أمس الجمعة، فإن السفارة الإسرائيلية كانت هي الهدف المحتمل للهجوم. وتم إلقاء القبض على الشاب في مطار العاصمة الألمانية الجديد “بي إي آر” أثناء محاولته مغادرة البلاد، وتم إيداعه في الحبس الاحتياطي.

وفي صباح اليوم، تم الكشف عن أن الشرطة داهمت شقة في بوتسدام، وخلال التفتيش، عثر أفراد الأمن على جسم مشبوه تم نقله لاحقا، إلا أن الشرطة لم تفصح عن طبيعته الدقيقة. ووصفته متحدثة باسم الشرطة بأنه “جسم مشبوه يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة”.

وبسبب هذا التطور، قامت الشرطة بإخلاء المبنى السكني الواقع في جنوب بوتسدام ومباني مجاورة له كإجراء احترازي.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 22, 2025 الساعة 7:18 م

    خزعبلات صهيونية نازية قذرة بامتياز فلا تجتاز ☹️☝️🌪️🔥🐂

    رد
  2. يقول تأبط قلمه فكتب:
    فبراير 22, 2025 الساعة 7:43 م

    كذب في كذب وافلام محروقة

    رد

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