مداهمة جمعية مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا

فرانكفورت: شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات ضد جمعية “فلسطين” في منطقة راين-ماين.

وأعلنت وزارة الداخلية المحلية في ولاية هيسن اليوم الأربعاء أن حملة التفتيش استهدفت إجمالا 9 أفراد، موضحة أن الحملة في مدينة فرانكفورت على وجه الخصوص استهدفت أعضاء في الجمعية ومجلس إدارتها، كما كانت هناك أيضا عملية في دارمشتات.

وبحسب البيانات، شارك في الحملة 73 فردا من شرطة فرانكفورت والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية هيسن.

وقال وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوزيك: “لقد أرسلت دولتنا الدستورية اليوم إشارة واضحة ضد معاداة السامية. من خلال عمليات التفتيش هذه نؤكد أن معاداة السامية ليس لها مكان في هيسن”، زاعما أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على “نشر الكراهية ضد إسرائيل والشعارات المعادية للسامية”، وقال: “في كثير من الحالات ينطوي التضامن مع فلسطين في الواقع على معاداة للسامية، والتي يتعين علينا محاربتها بكل وسائل دولة القانون”.

تزعم السلطات الألمانية أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على “نشر الكراهية ضد إسرائيل والشعارات المعادية للسامية”

وبحسب وزارة الداخلية، هناك اشتباه في أن الجمعية “تنتهك النظام الدستوري وفكرة التفاهم بين الشعوب، حيث تسعى الجمعية منذ تأسيسها في يناير/كانون الثاني 2022 إلى تحقيق أهداف معادية لإسرائيل ونشر دعاية معادية للسامية”.

وقال بوزيك: “صارت الجمعية لافتة للانتباه، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك عبر شعارات داعمة للمنظمة الإرهابية. وهذا يظهر النظرة العالمية المعادية للسامية والمزدرية للإنسانية التي تتبناها الجمعية. يجب أن نضع هنا علامة توقف واضحة”، مضيفا أنه يشعر بخزي شديد لأن اليهود يتعرضون للتهديد ولم يعودوا يشعرون بالأمان، وقال: “وفي ضوء مسؤوليتنا التاريخية، فإننا ملزمون ببذل كل ما في وسعنا لحماية الحياة اليهودية”.

وبحسب بيانات الوزارة، “بدأ التحقيق ضد جمعية “فلسطين” بالفعل في صيف 2023. وبعد أن اتضح أن الجمعية متأثرة برؤية عالمية معادية لإسرائيل والسامية وتنشر أفكارا وفقا لهذه الرؤية، تم التخطيط لشن حملة التفتيش”.

(د ب أ)