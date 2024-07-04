مدبولي: حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة المصرية الجديدة

القاهرة: أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، أن حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الخميس، إنه تم توفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ترشيد الطاقة عامل مهم لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

وأضاف أن دمج مجموعة من الوزارات يستهدف تحقيق التكامل والتنسيق في ملفات الاقتصاد والحد من الدين الخارجي وتقليل الفجوات التمويلية.

وأشار إلى ارتفاع السندات الحكومية المصرية بصورة غير مسبوقة بعد إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة تستهدف مواصلة الإصلاح الهيكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع دور القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة الجديدة تستهدف تنفيذ توصيات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب وأن يكون هناك خطاب ديني معتدل.

وأشار إلى أن الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم ملفات المجتمع المدني على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

(د ب أ)