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مدبولي في الأردن لترؤس وفد مصر باجتماعات اللجنة المشتركة

منذ 33 دقيقة

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

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عمان: بدأ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمان؛ لترأس وفد بلاده باجتماعات اللجنة العليا المشتركة الـ 31 مع الأردن.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد كان وزير الصناعة يوسف الشمالي وعدد من مسؤولي البلاد في استقبال رئيس الوزراء المصري لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، في عمان.
وذكرت الوكالة أن مدبولي سيرأس، خلال زيارته غير معلنة المدة، وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية التي تنعقد غدا الاثنين.
وأشارت إلى أن اللجنة ستبحث عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية، وفق الوكالة.
من جانبه، أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري أنه “من المقرر أن تشهد الزيارة إلى جانب عقد أعمال الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، توقيع عدد من الوثائق، وإجراء لقاءات بين مسؤولي الجانبين، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين”.
وبدأت، السبت، الاجتماعات الفنية للجنة، فيما عقدت في وقت سابق الأحد، على مستوى وزير الصناعة و التجارة والتموين وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط.
وتشهد العلاقات الأردنية المصرية تناغما واضحا تجاه مختلف القضايا، وخاصة الإقليمية منها، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2022 نحو مليار دولار، حسب بيانات رسمية أردنية.
(الأناضول)

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