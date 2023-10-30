“قوس النصر” و”نصب الحصان”.. الاحتلال يستهدف رمزي المقاومة والصمود في مخيم جنين- (فيديوهات)

جنين- “القدس العربي”:

كالعادة، سقط الشهداء في مخيم جنين إثر اقتحام قوات معززة بالقناصة والجرافات والطيران الحربي، لكن المختلف هذه المرة أن جرافات الاحتلال عملت جاهدة على هدم أبرز رمزين للمقاومة والصمود في المخيم الذي يتعرض لثالث اقتحام وحشي ودموي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وإلى جانب قتل المواطنين واستهدافهم واتباع سياسة التدمير الهائل والممنهج للبنية التحتية عملت جرافات الاحتلال الضخمة على هدم قوس النصر في معركة مخيم جنين على مدخل المخيم الشرقي، وكذلك سرقة نصب “حصان الحرية” الذي يرمز لمعركة البقاء والصمود.

وقتلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال مواجهات واشتباكات وقصف هو الأعنف، وأصابت تسعة آخرين اثنان منهم بحالة الخطر، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها.

والشهداء، هم: أمير عبد الله شربجي (25 عاما)، ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي (28 عاماً)، ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما)، فيما أصيب تسعة مواطنين آخرين، وُصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.

حالة الاحتفاء في الاعلام العبري بهدم الجيش لقوس النصر والمقاومة في مدخل مخيم جنين، لا توصف .. الخبر يبدأ ب " شاهد قوات الجيش تهدم مدخل مخيم جنين …" قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت مدخل مخيم جنين الذي يحمل شعار العودة بعد اقتحامها للمخيم صباح اليوم ما ادى الى وقوع اشتباكات اسفرت… pic.twitter.com/WWvv4A2nsb — Muna Omari (@MonaOmary) October 30, 2023

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تضم أكثر من 100 مركبة عسكرية وجرافتين، قد اقتحمت في ساعات فجر الاثنين مدينة جنين ومخيمها، وحاصرت محيط مســــتشفى ابن سينا في المدينة ومحيط مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين. فيما هدمت جرافات الاحتلال جزءا من الجدار الخارجي لمستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، قبل أن تقتحم ساحاته الخارجية.

وقالت مصادر محلية نقلا عن مصدر أمني، إن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل، كما استهدفت الطائرات المسيرة عدة مواقع داخل المخيم.

وأشارت مصادر من المخيم إلى أن جرافات الاحتلال جرفت عدة شوارع ودمرت البنية التحتية في بعض المواقع بمدينة جنين، إضافة إلى الشوارع المؤدية إلى المخيم، وأغلقتها بسواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، كما دمرت عددا من المحلات التجارية على أطراف الشوارع، ودوار القوس عند مدخل المخيم، كذلك دوار الشهداء “الحصان”.

ويرمز كل من نصب الحرية أو ما يعرف بدوار الحصان وقوس النصر إلى حالة الصمود والمقاومة التي سار المخيم على نهجها منذ أكثر من عشرين عاما، حيث أقيما بعد اجتياح مخيم جنين عام 2002.

وتساءل مواطنون: ما هذا الجيش الذي يجلب مئات الدوريات والجرافات من أجل هدم مدخل المخيم ويصادر الحصان الذي بناه فنانون ألمان من بقايا سيارة إسعاف دمرها الاحتلال قبل سنوات؟

جرافات الاحتلال الإسرئيلي تدمر معالم مخيم جنين بالضفة الغربية!!

pic.twitter.com/1jFgIEbup2 — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) October 30, 2023

وتجمع عشرات المواطنين والمقاتلين المسلحين والقادة السياسيين والنشطاء على مدخل المخيم ورددوا شعارات تمجد المقاومة في قطاع غزة، فيما بقي من المدخل الضخم، الذي كان يعلوه مفتاحان ضخمان يرمزان إلى حق العودة، قطعة إسمنتية والحجر الأبيض كتب عليها “مخيم جنين.. محطة انتظار لحين العودة”.

وعلق مواطنون على الاقتحام العنيف والدموي أن الجيش عمليا نفذ توغلا من دون أن يكون لديه أهداف محددة، بل كان يريد الاستعراض العسكري وفرد العضلات، كما أنه أراد أن ينال من رمزي المخيم عبر تدميرهما بطريقة استعراضية.

وكانت قوات الاحتلال، قد أخلت ثلاث بنايات سكنية على أطراف المخيم من سكانها بشكل كامل، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كما أجبرت عددا من المواطنين في حي الزهراء المحاذي للمخيم على الخروج من منازلهم، واستخدمتهم كدروع بشرية.

وتسببت قوات الاحتلال بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم منازل مخيم جنين وأطرافه، وتعمدت جرافاتها تحطيم عدد من مركبات المواطنين، كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين. وسحبت مركبة من ساحة مستشفى ابن سينا، وقامت بتفجيرها.

وفي منتصف النهار انطلقت مسيرة حاشدة جمعت الاف المواطنين وحملت جثامين الشهداء الأربعة وهتف المئات بشعارات تمجد المقاومة وتدعو للاستمرار في حماية تراب المخيم.

وعقدت سرايا القدس – كتيبة جنين، مؤتمرا صحافيا في منتصف مخيم جنين، تعهدت فيه بالاستمرار على طريق مقاومة الاحتلال.

وقالت كتيبة جنين إنها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال في حي المراح بمدينة جنين، مضيفة أنها استهدفت بشكل مباشر جيش الاحتلال وعددا من الآليات المقتحمة لبلدة سيلة الحارثية غربي المدينة.

كما أكدت الكتيبة أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة جنين، وذلك قبل أن تبدأ آليات تابعة لجيش الاحتلال بالخروج من مخيم جنين.

وقالت الكتيبة جنين، إنها أوقعت قتلى وإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية تصدٍ واسعة من قبل عناصرها المقاومة.

ميدانيا، أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قياسات ثلاثة منازل، تمهيدا لهدمها، في بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت ثلاثة منازل، وأخذت قياساتها تمهيدًا لهدمها، وهي تعود لكل من: عبد المجيد الناطور، وهو شقيق المعتقل المحرر فرح المبعد إلى قطاع غزة، وعبد الرحيم حامد، والد المعتقل نضال المبعد أيضًا، ومنزل شقيقه محمد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن منزلي عبد المجيد الناطور وشقيقه فرح، قد هدمتهما قوات الاحتلال في عام 2004.

وفي القدس، أصيب شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب على دراجة نارية عند حاجز قلنديا، ما أدى إلى إصابته بالبطن، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وفي ملف الاعتقالات اليومي نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 84 مواطنا من عدة مناطق في الضفة.

وتكثفت الاعتقالات ففي رام الله، اعتقل جيش الاحتلال 21 مواطنا، ومن الخليل اعتقل الاحتلال 13 مواطنا، ومن القدس، اعتقل الاحتلال 11 مواطنا، ومن نابلس، اعتقل الاحتلال 8 مواطنين، وأبرزهم: الأكاديمي ناصر الدين الشاعر، وهو القيادي المحسوب على حركة حماس ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني عن حكومة إسماعيل هنية. أما من بيت لحم، فاعتقل الاحتلال 8 مواطنين.