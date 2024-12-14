 مدرب أتلتيكو مدريد يحذر لاعبيه من التراخي أمام خيتافي

لندن: يعتقد دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن العمل الجاد والتواضع يبقيان مفتاحين رئيسيين إذا أراد فريقه تمديد سلسلة انتصاراته التي وصلت لعشر مباريات، عندما يواجه خيتافي غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن أتلتيكو تغلب على سلوفان براتيسلافا، السلوفاكي، 3 / 1 يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا ليحافظ الفريق على فرصه في التأهل للأدوار الاقصائية.

وجعلت نتائج أتلتيكو الرائعة الفريق يتواجد في سباق المنافسة على قمة جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثالث خلف ريال مدريد بفارق نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة، المتصدر، علما بأن أتلتيكو لديه مباراة مؤجلة.

ويتواجد خيتافي فوق المراكز المهددة بالهبوط مباشرة حيث يحتل المركز الخامس عشر، ولكن سيميوني يصر على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شعور بالتراخي لدى لاعبيه.

وقال سيميوني :”الطريقة الوحيدة للاعتناء بالأمور هي من خلال خلق العمل والتواضع والالتزام. ومن تلك النقطة فصاعدا، هي مباراة ويمكن أن تتسبب في حدوث العديد من الأشياء “.

وتغلب خيتافي على إسبانيول يوم الاثنين الماضي ويشعر سيميوني أن الفريق الذي يدربه خوسيه بوردالاس سيشكل تهديدا كبيرا.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي :” دائما ما أراهم فريقا تنافسيا ، لديه فكرة واضحة عن الطريقة التي يريدون اللعب بها”.

وأضاف :”بوردالاس جعلهم يتواجدون حيث هم الآن ودائما يتنافسون كما يفعلون.”

وأردف :” لا يمكننا تخيل مباراة أخرى لا تشبه تلك التي واجهناها مؤخرا، مع الكثير من الصعوبات، ولعب هوائي جيد جدا، والحصول على الكرات الثانية، وبطابع تنافسي للغاية”.

ويعلم بوردالاس مدرب خيتافي التحدي الذي ينتظر فريقه في ملعب ميتروبوليتانو.

وقال بوردالاس :”نعلم أنه يجب علينا أن نلعب مباراة عظيمة، تقريبا مثالية، لأن أتلتيكو مدريد يمر بفترة رائعة من اللعب والثقة. ستكون مباراة صعبة، ولكننا نثق في أن الفريق يمكنه الخروج بنتيجة جيدة”.

(د ب أ)