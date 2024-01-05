مدرب أرسنال يعترف بتأثر فريقه بالهزيمة أمام ويستهام وفولهام بالدوري الإنكليزي

لندن: اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بأن تعرض فريقه للهزيمة في مباراتين متتاليتين، أثر على حظوظ الفريق في تصدر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لكنه حذر من التركيز على تعثرات فريقه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن آمال أرسنال في المنافسة على اللقب تعرضت لضربة قوية بعد خسارة الفريق على ملعبه يوم 28 كانون الأول / ديسمبر الماضي أمام ويستهام، قبل التعرض لخسارة أخرى بعد ذلك بثلاثة أيام في ملعب منافسه فولهام.

وتراجع أرسنال للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ليفربول، حيث سيستضيفه أرسنال بعد غد الأحد ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنكليزي في ملعب “الإمارات”.

وقال أرتيتا: “لم نكن في المستوى المأمول أمام فولهام، لم نكن فى مستوى جيد على نحو كاف، لا أعتقد أننا نستحق الخسارة لكننا لم نؤد بشكل كاف للفوز”.

وأضاف: ” ذلك يؤثر على حظوظنا، حتى فترة أعياد الميلاد كنا في صدارة الترتيب وبعد ستة أيام أصبحنا في المركز الرابع”.

وتابع مدرب أرسنال: “يمكنك أن تنظر إلى الأشياء بواسطة المنظار أو التلسكوب والنظر إلى الأمام قليلا والتعامل مع الأمور بمنظور أكبر نوعا ما”.

وأوضح أرتيتا: “ووظيفتي في ذلك الوقت هي النظر من خلال التلسكوب من أجل الحصول على رؤية جيدة وتحليل الأمور بشكل أوسع والنظر للأداء وليس النتائج”.

(د ب أ)