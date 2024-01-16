مدرب أنغولا يكشف سر التعادل مع الجزائر بأمم أفريقيا

أبيدجان: أبدى البرتغالي بيدرو جونسالفيز، المدير الفني لمنتخب أنجولا لكرة القدم، رضاه عن أداء فريقه عقب تعادله مع الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

واستهل منتخب أنغولا مشواره في كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بالتعادل 1 / 1 مع منتخب الجزائر، الفائز باللقب عامي 1990 و2019، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.

وتمكن المنتخب الأنغولي، الذي يشارك للمرة التاسعة في أمم أفريقيا، من تعويض تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول أحرزه النجم المخضرم بغداد بونجاح في الدقيقة 18، بعدما أحرز هدف التعادل بواسطة لاعبه البديل كريستوفاو مابولولو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وأرجع جونسالفيز، الفضل في نقطة التعادل التي حققتها أنجولا، إلى جهود اللاعبين في الشوط الثاني، بعد بدايتهم “البطيئة” في الشوط الأول.

قال جونسالفيز، في تصريحاته خلال الندوة الصحفية بعد المباراة: “بدأنا ببطء لكننا تمكنا من إيجاد بعض المساحات وعدنا في المباراة خلال الشوط الثاني، الذي شهد أداء أفضل من فريقنا”.

وكشف جونسالفيز، في تصريحاته التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، إعجابه بالذهنية التي تمتع بها لاعبوه، موضحا أنه يتوقع المزيد منهم في المباريات المتبقية.

وشدد المدرب البرتغالي “العمل لم ينته. أظهر منتخبنا أنه حاضر من الناحية الذهنية، لذا سنواصل البناء على هذا في مبارياتنا القادمة”.

ويستعد منتخب أنغولا لملاقاة منتخب موريتانيا، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية بالمجموعة.