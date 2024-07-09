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مدرب الأرجنتين: ميسي جاهز لنصف نهائي “كوبا أمريكا” أمام كندا

منذ 22 دقيقة

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الولايات المتحدة: قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، إن ليونيل ميسي قائد الفريق سيكون جاهزا للمشاركة في نصف نهائي كأس كوبا أمريكا اليوم الثلاثاء أمام كندا في نيوجيرزي رغم مخاوف من إصابة المهاجم في عضلات الفخذ الخلفية.

وعاد ميسي للملاعب يوم الخميس الماضي في فوز الأرجنتين على الإكوادور في دور الثمانية بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات بسبب الإصابة. وقد خاض المباراة بالكامل لكن بدا أنه يعاني بدنيا.

وأهدر لاعب إنتر ميامي (37 عاما) ركلة جزاء في ركلات الترجيح التي حسمت المباراة على ملعب (إن.آر.جي) في هيوستون.

وقال سكالوني في مؤتمر صحافي أمس الاثنين قبل مواجهة قبل النهائي على ملعب ميتلايف “ليو (ميسي) بخير، لذلك سيكون جزءا من مباراة اليوم، نحن هادئون. مستواه يبدو جيدا. إنه عنصر أساسي بالنسبة لنا”.

وستلتقي الأرجنتين وكندا للمرة الثانية في البطولة بعد المباراة الافتتاحية في المجموعة الأولى، حيث تغلب حامل اللقب على ممثل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) 2-صفر.

وقال سكالوني إنه ونظيره الكندي جيسي مارش سيسعيان هذه المرة إلى تجربة “شيء مختلف”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “جميع المدربين يدونون الملاحظات لتصحيح الأخطاء وتهديد منافسينا. سيتعين على كل مدرب أن يفعل شيئا مختلفا. سنحاول الاستحواذ على الكرة ومنعهم من اللعب بأسلوبهم”.

وأضاف سكالوني أن فريقه سيتطلع إلى مواجهة الأداء البدني والشرس لكندا التي تأهلت لقبل النهائي بفوزها على فنزويلا بركلات الترجيح.

وقال: “كندا لديها لاعبون أقوياء بدنيا وجيدون فنيا أيضا ومدرب يعتمد على الشراسة في الأداء. لقد جعلوا الأمور صعبة على جميع المنتخبات. من الصعب مجاراتهم بدنيا، لكن بما لدينا من إمكاناتنا نأمل أن تكون المباراة في صالحنا”.

(رويترز)

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