مدرب الجزائر: لا تقتلوا رياض محرز

أبيدجان: دافع جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عن رياض محرز نجم الفريق الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تواضع مستواه في أول مباراتين بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.

قال بلماضي في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين “يجب ألا ينسى الناس ما يمكن أن يفعله محرز، لم يقدم أفضل مستوى له في أول مباراتين، لكن لا تقتلوه بسرعة”.

واكتفى منتخب الجزائر بتعادلين أمام أنغولا 1/1 ثم بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 في انطلاقة مشواره بالمجموعة الرابعة، ويواجه موريتانيا في الجولة الثالثة غدا الثلاثاء.

وأضاف المدير الفني لمنتخب الجزائر “لن أخبركم ما إذا كان محرز سيشارك أساسيا أم يبدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، فهذا الأمر لا يعد الأكثر أهمية”.

وشدد جمال بلماضي في ختام تصريحاته “رياض محرز لا زال قائدنا واعتاد اللعب تحت ضغوط، كما أن الجهاز الفني وزملاءه في الفريق يثقون به”.

ويملك منتخب الجزائر تحت قيادة جمال بلماضي سلسلة خالية من الهزائم في 10 مباريات متتالية ولكنه يسعى لتحقيق أول فوز في آخر ست مباريات للفريق في كأس أمم أفريقيا.

(د ب أ)