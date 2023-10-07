مدرب الجزائر يستدعي غويري وبلومي لأول مرة لصفوف المنتخب الوطني

الجزائر: أعلن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم التحاق أمين غويري، مهاجم نادي رين الفرنسي بمنتخب محاربي الصحراء الذي يستعد لمواجهة الرأس الاخضر ومصر وديا يومي 12 و16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

كما شهدت القائمة عودة المخضرم إسلام سليماني، الهداف التاريخي للخضر، وحسام عوار، لاعب خط وسط نادي روما الإيطالي. بالمقابل خرج منها بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، ورامز زروقي، وأيمن محيوص، مهاجم ايفردون السويسري، وحيماد عبد اللي، لاعب انجيه الفرنسي.

وكشف الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي مساء الجمعة عن قائمة تضم 25 لاعبا، يتقدمهم قائد الفريق رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، وكذلك أمين غويري ومحمد بلومي نجل نجم الكرة الجزائرية سابقا، لخضر بلومي، الذي يقدم مستويات مميزة مع نادي فيرنزي البرتغالي.

ويلتقي المنتخب الجزائري ضيفه الرأس الأخضر يوم الخميس المقبل على ملعب الشهيد داودي سليمان-حملاوي، بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر. ثم المنتخب المصري يوم 16 من الشهر الحالي بأبوظبي

وضمت قائمة منتخب الجزائر، في حراس المرمى، أنتوني ماندريا وومصطفى زغبة وأسامة ليتيم. وفي خط الدفاع، ضمت القائمة عيسى ماندي ورامي بن سبعيني وريان آيت نوري ويوسف عطال ومحمد أمين توقاي وأحمد توبة وكيفن قيتون وهيثم لوصيف.

وفي الوسط، سفيان فيجولي وأدم زرقان وحسام عوار ورامز زروقي وعبد القهار قادري وهشام بوداوي وفارس شعيبي.

وفي الهجوم، رياض محرز وإسلام سليماني ومحمد أمين عمورة وبدر الدين بوعناني وأمين غويري وسعيد بن رحمة ومحمد بلومي.

(د ب أ)