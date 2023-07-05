 مدرب بايرن ميونخ يتخذ خطوة “استباقية” للتعاقد مع هاري كين

برلين: ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، زار هاري كين قائد فريق توتنهام والمنتخب الإنكليزي، بهدف إقناعه بالانضمام إلى بايرن في الصيف.

وذكرت صحيفة “شبورت بيلد” الأسبوعية في عددها الصادر اليوم، أن توخيل وحسن صالح حميديتش، اجتمعا مع هاري كين في منتصف أيار/ مايو الماضي في منزله بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف التقرير أن هاري كين كان معجبا للغاية بالمحادثات مع توخيل، وأشار إلى نيته في الانضمام لبايرن أملا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا معه.

تجدر الإشارة إلى أن هاري كين، الذي تردد أنه يمثل هدفا لمانشستر يونايتد أيضا، يرتبط بعقد مع توتنهام يستمر حتى عام 2024.

وتردد أن بايرن ميونخ يجهز عرضا ثانيا لهاري كين بعد أن تقدم بعرض سابق قيمته نحو 70 مليون يورو (3ر76 مليون دولار) وقوبل بالرفض.

ويتطلع بايرن ميونخ المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي، إلى التعاقد مع مهاجم جديد بعد أن أخفق لاعبوه الحاليون في تعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة في الموسم الماضي.

(د ب أ)