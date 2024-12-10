مدرب بايرن ميونخ يعلن غياب نوير حتى نهاية العام 

ألمانيا: أعلن فينسن كومباني، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، غياب حارس مرماه مانويل نوير عن المنافسات حتى نهاية العام بعد إصابته بكسر في أحد الضلوع وذلك قبل مواجهة شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا.

وغاب نوير (38 عاما) عن الفوز على هايدنهايم في دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت وينضم لقائمة طويلة من الإصابات في بايرن.

وأصيب نوير في الخسارة أمام باير ليفركوزن في كأس ألمانيا بعد التحامه مع أحد لاعبي الفريق المنافس. وإثر التدخل، حصل الحارس على بطاقة حمراء مباشرة لأول مرة على الإطلاق.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: “إنه يعاني من كسر في أحد الضلوع. على الأرجح لن يلعب حتى نهاية العام. من المهم أن يتعافى وسنستعيده اعتبارا من يناير. الوضع ليس سيئا للغاية، لكن في ظل هذا العدد الكبير من المباريات، لا يزال الوقت مبكرا جدا لأن يشارك”.

ويفتقد بايرن أيضا جهود هدافه هاري كين وجواو بالينيا وألفونسو ديفيز وسيرج غنابري، لكن المدرب قال إن فريقه أبلي بلاء حسنا في تعويض غيابهم قبل العطلة الشتوية.

ويحتل الفريق البافاري المركز 13 برصيد تسع نقاط في دوري الأبطال، بفارق نقطة واحدة عن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى دور الستة عشر، فيما يحتل الفريق الأوكراني المركز 26 بأربع نقاط.

وقال كومباني: “مشكلة الإصابات أن لدينا الكثير من الغيابات، لكننا صمدنا بصورة جيدة حتى الآن. اعتبارا من مطلع يناير، سنحظى بتشكيلة كبيرة مجددا. تعاملنا مع الوضع بصورة جيدة حتى الآن”.