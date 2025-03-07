مدرب برايتون متحديا لاعبيه: نريد الوصول إلى قمم جديدة في الدوري الإنكليزي

لندن: وجه الألماني فابيان هورزلر، المدير الفني لفريق برايتون، تحديا للاعبيه بالوصول إلى ما وصفه بالقمم الجديدة، ، وذلك مع اقتراب الفريق من المراكز الست الأولى في ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن برايتون يتمتع بمسيرة جيدة وذلك منذ خسارته القاسية صفر/ 7 أمام نوتنغهام فورست في الأول من فبراير / شباط الماضي.

وجاء الفوز في الوقت الإضافي على نيوكاسل في بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي الأسبوع الماضي، ليكون الخامس على التوالي في كل البطولات.

ويدرك المدرب الألماني هورزلر مدى التقدم الذي وصل إليه فريقه في أول موسم له كمدرب، لكنه أكد أنه يضع نصب عينيه التحدي القادم لفريقه في مواجهة فولهام.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحافي : “من المهم للغاية أن نركز على رحلتنا المقبلة ويجب أن نثق في قدراتنا”.

وأضاف: “بالأمس وصلتني صورة لجبل، في الجبل دائما لديك قمم جديدة وهذه القمم يجب أن تتسلقها، هذا هو هدفنا أن نصعد لقمم جديدة”.

وتابع هورزلر: “يجب علينا أن نقدم أداء جيدا على المستوى الفردي وكمجموعة، وهذا هو الهدف الرئيسي لنا غدا لأن فولهام يعد بمثابة تحد كبير جدا”.

ويحتل برايتون المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة عن فولهام صاحب المركز التاسع.

(د ب أ)