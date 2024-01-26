مدرب برشلونة قلق من مواجهة فياريال بالدوري الإسباني

لندن: أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قلقه من مواجهة فريق فياريال الذي وصفه بالفريق الشرس، وذلك قبل لقاء الفريقين غدا السبت ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن برشلونة يدخل المباراة بعد سلسلة انتصارات في ثلاث مباريات على التوالي في الدوري، لكنه لازال بعيدا خلف المتصدر جيرونا بفارق ثماني نقاط، حيث لعب الأخير مباراة أكثر.

وعلى الجانب الأخر، يتأخر فياريال بفارق خمس نقاط فقط خلف منطقة الهبوط، ولم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري.

ويدرك تشافي أن مباراة يوم السبت ستكون أمام منافس يمر بفترة صعبة، لكن على فريقه أن يكون مستعدا لذلك.

ونقل الرسمي لبرشلونة تصريحات لتشافي التي قال فيها: “يمر فياريال بمرحلة سيئة حاليا”.

وأضاف: “لكن فريق المدرب مارسيلينو دائما شرس للغاية ومنظم، ويعمل بشكل جيد على المستوى الدفاعي، لديهم الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم صناعة الفارق”.

وتابع تشافي: “لازال لدينا كل الفرص للمنافسة على الدوري، والمباراتان المقبلتان ستكونان بمثابة مفتاح نحو ذلك، والفريق متحد في الوقت الحالي ولدينا قائمة بها الكثير من اللاعبين الكبار، لم أر قائمة في مسيرتي بها لاعبون يمتلكون المهارة “.

(د ب أ)