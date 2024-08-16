مدرب برشلونة: لا أعذار قبل مواجهة بلنسية بالدوري الإسباني

لندن: أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عدم وجود أي أعذار لفريقه حينما يبدأ مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل غياب عدد من اللاعبين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن برشلونة لم ينجح حتى الآن في تسجيل كل من داني أولمو وباو فيكتور وأليكس فال وبابلو توري في قائمة، وذلك بسبب لوائح اللعب المالي النظيف، رغم أن فليك أكد غياب أولمو بداعي نقص اللياقة والتدريب.

ولا يزال برشلونة يعاني من غياب لاعب الوسط فرينكي دي يونغ المصاب في الكاحل وأنسو فاتي المصاب في القدم، وهذا ما يتسبب بالكثير من المتاعب للمدرب فليك الذي تولى المنصب خلفا لتشافي هيرنانديز.

وقال فليك في مؤتمر صحافي قبل السفر إلى بلنسية لمواجهة فريقها ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني: “دائما أقول للاعبين إن ما لا يمكننا السيطرة عليه لا ينبغي أن نقلق بشأنه، يجب أن نركز على العمل والتنافس”.

وأضاف: “لا يوجد أعذار أو شكاوى، لقد جئت إلى هنا وهذا هو الموقف كذلك وأنا أتقبله تماما”.

وتابع فليك : “أركز على أن يحقق الفريق الفوز وأن يلعب بشكل جيد، لكي تكون الجماهير والجميع سعداء بأداء الفريق”.

وسيكون لامين يامال 17/ عاما/ نجم المنتخب الإسباني في أمم أوروبا 2024، متاحا للمشاركة بعدما تعرض والده للطعن أوائل الأسبوع الجاري، فيما تعافى بيدري من إصابة في الركبة والتي تعرض لها في البطولة.

(د ب أ)



