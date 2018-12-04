مدرب برشلونة يشكك في نزاهة “فرانس فوتبول”

“القدس العربي”: عبر مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي، عن غضبه واستيائه من الترتيب النهائي لقائمة المنافسين على جائزة “الكرة الذهبية”، لأفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، واصفًا وجود هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس، بالأمر السخيف.

وبدا المدرب الإسباني مصدومًا، لخروج البرغوث من القائمة المختصرة الثلاثية للمرة الأولى منذ عام 2007، وذلك في الوقت الذي كان يتوقع فيه، حصول ميسي على الجائزة للمرة السادسة في مسيرته الأسطورية، عكس التسريبات، التي راهنت على فوز لوكا مودريتش بها، منذ أسابيع.

وفي تعليقه الأول على تراجع ميسي إلى المركز الخامس في قائمة “فرانس فوتبول” للأفضل هذا العام، قال فالفيردي، في حديثه الروتيني مع الصحافيين قبل مواجهة كورتورال في إياب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، “لم أكن أريد الحديث عن هذا الأمر، سواء كان اختيار المصوتين صحيحًا أو خطأ، فهذه الاختيارات بالنسبة لنا سخيفة. بالطبع لا أقصد الفائز، علينا جميعًا أن نُهنئ لوكا مودريتش لفوزه بالجائزة”.

وعن المباراة قال “سنُجري بعض التغييرات. سنُعطي الفرصة لمن لا يُشاركون باستمرار، وسنرى ما سيُقدمه اللاعبين، لكن يبقى هدفنا الأساسي تحقيق الفوز، لتفادي حدوث أي مفاجأة”.

وكان برشلونة قد فاز في لقاء الإياب خارج قواعده، بهدف نظيف، سجله المدافع الفرنسي كليمن لينغليت في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.