مدرب توتنهام : نتقبل الانتقادات بعد الهزيمة الكبيرة أمام ليفربول

لندن: دعا الأسترالي آنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق توتنهام، إلى تقبل كل الانتقادات عقب الخسارة صفر/4 أمام ليفربول أمس الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن توتنهام انهار في ملعب “أنفيلد” ليتلقى خسارة قاسية في إياب قبل نهائي كأس الرابطة المحترفة، وذلك قبل مواجهة صعبة مع أستون فيلا في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنكليزي بعد غد الأحد.

وتعرض توتنهام لانتقادات عنيفة بعد المباراة من محللي شبكة “سكاي سبورتس” جيمي ريدناب وجيمي كاراجر، لكن بوستيكوغلو أكد أنه لن يستخدم تلك الانتقادات كحافز لانقاذ موسمه.

وقال بوستيكوغلو، صباح اليوم الجمعة: “لا لأنني لا أعرف من هم الأشخاص الذين علي إثبات أنهم على خطأ”.

وأضاف: “بالنسبة لي لا يهم أراء الأشخاص، من يظهرون على الشاشة وعبر محطات الإذاعة وفي الصحف من أجل قول أرائهم، وأنا أحترم ذلك كثيرا، مسموح لهم القيام بذلك لكنني لست ملزما بالاستماع إلى ما يقال”.

وتابع المدرب الأسترالي: “الأمر ليس وكأنني أريد النجاح هنا من أجل الذهاب إلى أولئك الأشخاص وأقول لهم لقد كنتم مخطئين، لا أعرفهم شخصيا لماذا أهتم بما يظنونه عني، إنهم على بعد ملايين الأميال منا لكن مسموح لهم بإبداء آرائهم”.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة في ترتيب الدوري الإنكليزي.

(د ب أ)