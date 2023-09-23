مدرب توتنهام يعد الجماهير بالهجوم في الديربي أمام أرسنال

لندن: وعد آنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، الجماهير بأنه سيهاجم أرسنال بشراسة في مباراة الديربي التي تجمعهما الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن توتنهام فاز بأربع مباريات من أول خمس مباريات في الدوري الإنكليزي تحت قيادة بوستيكوغلو، ولكن الاختبار الكبير للمدير الفني سيكون في مباراة أرسنال على ملعب من الصعب تحقيق الفوز فيه.

وكان آخر انتصار لتوتنهام على أرسنال في ملعب الإمارات في عام 2010.

وقال بوستيكوغولو: “عندما ذهبت لمباريات دوري الأبطال مع سلتيك أو مباريات كأس العالم مع المنتخب الأسترالي، قال الناس إنه كان ينبغي أن أغير أسلوب اللعب الذي انتهجه، وحصلنا على بعض الدروس طوال المسيرة، ولكني أعتقد فقط أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها قياس نفسك”.

وأضاف: “كيف تعلم إذا كنت تريد أن تكون مثل هذه النوعية من الفرق؟ هذا هو السؤال. إذا كنت تريد أن تكون فريقا ينافس على الألقاب، فأنت تعلم أنه عليك اللعب بهذه الطريقة بغض النظر عن هوية المنافس”.

وأردف: “لا جدوى من عدم استخدام مباراة مثل مباراة الأحد كمقياس لرؤية أين نقف”.

وأضاف: “إذا ابتعدنا عن هذا، ولم نلعب بطريقتنا المعتادة، وحاولنا الخروج متعادلين، والنجاة من هذه التجربة، فما الذي تعلمناه؟ بعيدا عن النجاة طوال 90 دقيقة؟ لا شيء”.

وأكد: “يعرف اللاعبون بالفعل أن هذه ستكون رسالتي لهم. سندخل المباراة للعب بطريقتنا”.

وتابع: “إذا كنا مقصرين، فنحن مقصرون وعلينا إصلاح هذا. إذا كنا ندا لهم فهذا شيء رائع، أليس كذلك لأننا نعلم أن الطريق مازال طويلا وأننا بالفعل أثبتنا أنفسنا وفي المناسبات الكبرى أظهرنا أننا مستعدون للعب بطريقتنا”.

(د ب أ)