مدرب توتنهام يكشف كواليس أزمة بينتانكور وسون بعد تصريحات مسيئة

لندن: اعترف الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، بأن لاعبه الأوروغوياني رودريغو بينتانكور ارتكب خطأ كبيرا حينما أدلى بتصريح عنصري تجاه قائد الفريق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لكنه أكد أنه سيمنحه الفرصة لإصلاح خطئه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الاتحاد الإنجليزي اتهم بينتانكور، أمس الخميس، بمخالفة مادة سوء السلوك وذلك خلال لقاء تليفزيوني.

ويتعلق الأمر بفيديو منتشر منذ الصيف حينما كان بينتانكور في لقاء مع “القناة العاشرة” وحينما طلب منه رفع قميص توتنهام، قال اللاعب دعابة عن سون.

ويتمحور اتهام بينتانكور حول قوله :”سوني؟ ربما يكون ابن عم سوني أيضا، جميعهم متشابهون”.

واعتذر بينتانكور عن الأمر في حزيران / يونيو الماضي، لكن مع اعتبار أن سلوكه يعد انتهاكا للوائح، فإنه في حال تأييد اللجنة المستقلة لاتهام الاتحاد الإنكليزي له بسوء السلوك، فمن المقرر إيقافه من ست مباريات إلى 12 مباراة حسبما علمت (بي إيه ميديا).

ومع منح اللاعب فرصة للرد على الاتهامات حتى يوم الخميس 19 أيلول / سبتمبر الجاري، فإنه سيكون جاهزا لمواجهة أرسنال بعد غد الأحد، لكنه قد يتم معاقبته لفترة طويلة في وقت آخر هذا الشهر.

وقال بوستيكوجلو :”نحن بحاجة لترك الأمور تأخذ مجراها، رودري يدرك جيدا تداعيات الأمر، سننتظر ونرى ما سيحدث”.

وأضاف: “فيما يخص رودري وسوني، فلقد تناقشا حول الواقعة بأكملها وكلا اللاعبين يتفهمان الأمر ويحترم كل منهما موقف الآخر”.

وأوضح: “لقد اعتذر رودري لسوني عما حدث وعما قاله واللاعب تقبل الأمر، وتقبل حقيقة أن زميله في الفريق وأحد الأشخاص المقربين منه ارتكب خطأ”.

(د ب أ)