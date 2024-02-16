مدرب سان جيرمان يرفض التعليق على أخبار رحيل مبابي

باريس: رفض لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم التعليق على التقارير التي قالت إن قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي سيترك نادي العاصمة الفرنسية في نهاية الموسم الحالي عندما تحدث إلى الصحفيين اليوم الجمعة قائلا إنه لا يستطيع قول أي شي في هذا الصدد.

وقال مصدر في النادي لرويترز اليوم الجمعة إن مبابي سيترك سان جيرمان في نهاية عقده الحالي لكن لم يتم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل والشروط وهو ما قد يتطلب بضعة أشهر قبل صدور إعلان رسمي.

وبعد عدد هائل من التقارير الإعلامية التي تناولت الأمر منذ أمس الخميس، كان واضحا أن أول سؤال لمدرب الفريق سيتضمن طلبا للتأكيد على رحيل مبابي، لكن الرد القصير منه لم يكن كافيا.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي “لا، لا يمكنني قول شيء”.

وبعدها تلقى سؤالا حول ما إذا كان قلقا بشأن التزام اللاعب مع الفريق في الفترة المتبقية من الموسم، لكن المدرب قال إن هذا أُمر غير مطروح للنقاش.

وقال إنريكي “سأحاول وضع نهاية لهذه المسألة. ليس لدي أي تعليقات أدلي بها.

“الأطراف المعنية لم تقل شيئا بشكل علني حتى الآن، كيليان مبابي لم يقل شيئا بشكل علني… عندما يتحدث الطرفان، سأبدي رأيي”.

وكان مبابي قد انضم لسان جيرمان عام 2017 وعمره 18 عاما، قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو (193.91 مليون دولار) ليكون ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار الذي انضم في الشهر نفسه إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وكان مبابي قد توج بالدوري الفرنسي في آخر موسم له مع موناكو، ثم فاز مع سان جيرمان باللقب في خمسة من المواسم الستة التالية.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري حاليا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه.

(رويترز)