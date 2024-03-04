مدرب سان جيرمان يواصل تجاهل مبابي

باريس: أكد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أنه لن يقدم أي ضمانات لهدافه الشاب كيليان مبابي بشأن الدفع به في المباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

وجرى استبدال مبابي بين شوطي المباراة التي تعادل فيها سان جيرمان سلبيا مع موناكو يوم الجمعة الماضي، بعد استبداله بعد حوالي 60 دقيقة من المباراة التي تعادل فيها الفريق مع رين قبلها بأسبوع.

وأثيرت تكهنات واسعة حول رفض مبابي تمديد عقده مع سان جيرمان وعزمه الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم.

ولدى سؤاله عما يتوقعه من مبابي خلال مواجهة ريال سوسيداد الإسباني غدا الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ، قال إنريكي خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين “أتوقع من فريقي أن يكون على مستوى المباراة وأن يتعامل معها بنفس الطريقة التي فعلناها طوال الموسم”.

وأضاف “أرى أن الفريق مفعم بالثقة ولدينا هدف واضح، وهو محاولة الفوز بالمباراة”.

وأشار “نريد هزيمة ريال سوسيداد على ملعبه، لكنه أمر صعب للغاية”.

(د ب أ)