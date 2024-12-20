مدرب شباب بلوزداد يحدد مفاتيح التصدي للأهلي المصري وسبب استبعاد سليماني

الجزائر: حدد عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، مفاتيح التألق أمام الأهلي المصري عندما يلتقي الفريقان بملعب القاهرة بعد غد الأحد، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسافرت بعثة بلوزداد للقاهرة، اليوم الجمعة، وهي الرحلة التي غاب عنها نجم الفريق والهداف التاريخي للمنتخب الجزائري إسلام سليماني.

وقال عمراني للإذاعة الجزائرية اليوم: “بالنسبة لي لا توجد قضية اسمها سليماني، ولا هو يعاني من الإصابة، مشكلته إدارية يتعين حلها مع المسؤولين”.

وأضاف: “على الصعيد الشخصي أحترمه وأقدره. تمنيت الاستفادة من خبرته وتجربته لأنه قادر على تقديم الإضافة لكن الأهم عندي هو مصلحة الفريق وروح المجموعة”.

من جهة أخرى، أكد عمراني أنه يتوجب على لاعبي بلوزداد الثقة في قدراتهم والإيمان بإمكانياتهم أمام الأهلي الذي وصفه بـ”الفريق الكبير والمتكامل جماعيا وفرديا بالنظر للمهارات والخيرة التي يمتلكها”.

واستطرد: “علينا أن نعود بنتيجة التعادل على الأقل من القاهرة، ولتحقيق ذلك ينبغي أن نحافظ على التركيز والهدوء، وألا نضيع الكرة ونحترم التعليمات والثقة بالقدرة على تسجيل الأهداف”.

وتابع: “الجانب النفسي مهم جدا في مثل هكذا مواجهات، لا أريد الضغط على اللاعبين منظومة لعبنا معروفة، هناك بعض اللاعبين واجهوا الأهلي الموسم الماضي وأرى أن هذا يشكل عاملا في صالحنا”.

وأكد عمراني أن الفوز على شبيبة الساورة الثلاثاء الماضي في مباراة مؤجلة بالدوري الجزائري، زاد مع الحالة المعنوية للاعبين وسهل من عملية الاسترجاع، مشيرا إلى أن النتائج الايجابية تشكل دائما حافزا قويا لتحقيق المزيد.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث للمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ4 نقاط، متخلفا بنقطة واحدة عن أورلاندو بايرتس (المتصدر)، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب بدون نقاط.

(د ب أ)