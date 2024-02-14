مدرب شيفيلد يونايتد في مأزق أمام الاتحاد الإنكليزي عقب انتقاد حكام بسبب شطيرة

لندن: اتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بالتصرف غير اللائق بسبب هجوم على طاقم تحكيم مباراة لفريقه ووصفه بأنه يفتقد للاحترام بسبب تناول شطيرة أمامه.

وشعر وايلدر بالاستياء إزاء قرارات تحكيمية خلال هزيمة الفريق 3-2 أمام كريستال بالاس في يناير كانون الثاني الماضي ووصف أداء الحكم توني هارينغتون بأنه سخيف.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، ألمح المدرب أيضا إلى أن الحكام كانوا يميلون أكثر لاتخاذ القرارات ضد فريقه.

وذكر الاتحاد الإنكليزي أن وايلدر اتُهم بانتهاك المادة “ئي 3.1” من اللوائح بسبب تصريحاته عقب المباراة.

وذكر الاتحاد الإنكليزي في بيان اليوم الأربعاء “تنطوي تصريحات المدرب على تصرف غير لائق نظرا لأنها تتضمن تحيزا أو هجوما ضد نزاهة الحكام أو الحكام بشكل عام”.

وشعر وايلدر بالغضب بعدما اضطر حارس مرمى الفريق إيفو غربيتش للخروج بسبب ارتجاج في المخ إثر التحام مع جون فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الذي لم يحصل على إنذار.

وقال وايلدر في المؤتمر الصحافي عقب المباراة “هذا أداء آخر سخيف من الحكم. قال لي حكم من الدوري الإنكليزي الممتاز وكان صادقا للغاية استعد لأن كل قرار متقارب سيتخذ ضدك، كل (قرار) تتساوى فيه الفرص بنسبة 50 إلى 50 سيكون ضدك”.

وأضاف “لاعبهم أخرج حارسنا، و اضطررنا لتغيير الحراس. بغض النظر عما إذا كان ذلك الحادث (غير متعمد) أم لا، هو يستحق بطاقة صفراء. كل قرار صعب يتخذ ضدنا.

“لا أنظر إلى آخر عشر مباريات، الأمر يتعلق بفترة أطول، من قبل أن أحضر إلى هنا.

“ربما يكون التفكير (الخاص بالحكام) أن “‘لن نستمر لوقت طويل في هذه الدرجة (الدوري الممتاز)، وربما أقوم بالتحكيم للفريق الآخر في العام المقبل، لذلك لا أود إحباط الكثير من الناس.

(رويترز)