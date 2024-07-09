مدرب عالمي يغير مسار يوسف النصيري في الميركاتو

لندن: “القدس العربي”:

أفادت مصادر صحافية، بأن المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري، في طريقه لوضع القلم على عقد ارتباطه بفريقه الجديد، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر لمغادرة ناديه إشبيلية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لرغبته في البحث عن تحد جديد خارج الدوري الإسباني، إلى جانب حرص الإدارة الأندلسية على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من أسد أطلس، قبل أن يحصل على حريته في مثل هذه الأيام من العام القادم.

وعلى النقيض من الأنباء والتقارير التي كانت تشير إلى تهافت الأندية الإنكليزية على صاحب الـ27 عاما، في مقدمتهم عملاق البريميرليغ مانشستر يونايتد وتوتنهام اللندني، أكدت العديد من الصحف التركية، أن النصيري أبلغ وكيل أعماله، بانفتاحه وموافقته بشكل مبدئي على الانتقال إلى صفوف نادي فناربخشة التركي، وذلك لجدية المسؤولين في تواصلهم واهتمامهم لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، وأيضا لاعتقاده بأنه سيصل لقمة مستواه ونضجه الكروي تحت قيادة العالمي جوزيه مورينيو، الذي يطمح في إعادة الفريق إلى طريق البطولات في الموسم الجديد.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع المغربية والعربية عن منصة “فاناتيك” التركية، أن المدرب البرتغالي المُلقب بـ”سبيشال وان”، هو من طلب من إدارة فانربخشة الحصول على توقيع الهداف التاريخي للمغاربة في الليغا، معتقدا أنه سيكون العلامة الفارقة في مشروعه الجديد في اسطنبول، بعد استقطاب أولى أهداف مدرب روما الإيطالي السابق، والإشارة إلى المدافع الدولي التركي شالار سوينكو، القادم من أتلتيكو مدريد مقابل مقابل 8.5 ملايين يورو، ولاعب الوسط البوسني المخضرم رادو كرونيتش من ميلان مقابل 3.5 مليون يورو.

ووفقا لنفس المصدر، فإن تكاليف صفقة انتقال النصيري من “رامون سانشيز بيزخوان” إلى ملعب “شكري سراج أوغلو”، لن تقل بأي حال من الأحوال عن 20 مليون يورو، منها 16 لـ17 مليون دفعة واحدة، على أن يبقى الجزء المتبقي في صورة متغيرات نظير ما سيقدمه اللاعب طوال مدة عقده مع ناديه التركي، وذلك بعد تجاهل العرض الأول، الذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 15 مليون يورو شاملة متغيرات العقد.

وفي الختام، لفتت المنصة إلى أنه في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المفترض أن يطير يوسف إلى عاصمة تركيا الثانية في غضون أيام تعد على أصابع اليد، ريثما يخضع للفحوصات الطبية التي سيعقبها خطوة توقيع العقود وإعلان الصفقة بشكل رسمي، في ما ستكون أشبه بالتحدي الجديد لهداف الجيل التاريخي للمنتخب المغربي، بعد سنوات في الليغا، دافع خلالها عن ألوان كل من إشبيلية ومالاغا وليغانيس منذ تخرجه من أكاديمية محمد الخامس، انتهت بتصدره قائمة الهدافين المغاربة التاريخيين في الدوري الإسباني، برصيد 69 هدفا، مقابل 63 هدفا للأيقونة العربي بن مبارك.