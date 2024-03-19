مدرب فرنسا يعلق على تقليص مشاركة مبابي مع سان جيرمان 

فرنسا: قال ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، إن تقليص مشاركة كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان في الأسابيع الأخيرة، قد تكون أخبارا جيدة للمنتخب الفرنسي، إذ قد يبقيه ذلك منتعشا قبل بطولة أوروبا لكرة القدم والأولمبياد.

وخاض قائد منتخب فرنسا، الذي أبلغ باريس سان جيرمان الشهر الماضي أنه سيترك الفريق في صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم، 90 دقيقة كاملة في ثلاث مباريات فقط منذ 14 فبراير/ شباط الماضي خلال الفوز 2-1 على ملعب ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا. والفوز 3-1 في كأس فرنسا على نيس، و6-2 في الدوري على مونبلييه يوم الأحد الماضي.

وفي رده على سؤال بشأن مدة مشاركة مبابي، قال ديشان للصحافيين أمس الاثنين: “من المهم أن تكون جاهزا بدنيا لبطولة كبرى. على أي حال، سيشعر جميع اللاعبين في نهاية الموسم ببعض التعب”.

وأضاف المدرب الفرنسي قبل مباراة ودية أمام ألمانيا يوم السبت المقبل: “إذا أمكن تخفيف هذا الإرهاق قليلا (سيكون ذلك أفضل)”.

وقال مبابي، الذي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد، إنه يأمل في المشاركة بأولمبياد باريس هذا الصيف، لكن الانتقال إلى متصدر الدوري الإسباني قد يمنعه من القيام بذلك.

وقال تييري هنري مدرب منتخب فرنسا تحت 23 عاما أمس الإثنين، إن ريال مدريد رفض طلبا للسماح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد.

وقال ديشان: “موقف ريال مدريد بشأن الألعاب الأولمبية غير مواكب للوضع الحالي بعض الشيء. إنها ليست بطولة رسمية تابعة للاتحاد الدولي، وإذا قالوا لا، فالجواب هو لا”.