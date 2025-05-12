مدرب كريستال بالاس: لن نغير طريقتنا في مواجهة مانشستر سيتي بنهائي الكأس

لندن: قال أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، إنه سيتعامل مع الأسبوع الحالي بنفس الطريقة، وذلك رغم اقتراب موعد المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بالاس استعد لنهائي ويمبلي الذي سيواجه فيه مانشستر سيتي، من خلال الفوز على توتنهام 2/صفر، أمس الأحد، ببطولة الدوري وذلك بثنائية للاعبه إيبرشي إيزي.

واختار جلاسنر التشكيل الأفضل لخوض المواجهة مع منافسه اللندني، ووعد بمواصلة العمل كالمعتاد مع مباراة الأسبوع المقبل.

وقال جلاسنر في مؤتمر صحافي: “سنكون في راحة غدا الثلاثاء اللاعبين يستحقون الراحة وكذلك الجهاز الفني، لقد بدأنا الاستعداد بالفعل”.

وأضاف: “سنشاهد بعض اللقطات لمانشستر سيتي ويوم الأربعاء سنبدأ الاستعدادا للمواجهة، لكن لا يمكننا فعل شيء مختلف، هذا ليس منطقيا”.

وتابع مدرب كريستال بالاس: “هذا يظهر ما يمكننا فعله، ومن نحن ومستوانا الأفضل، هذه هي الطريقة التي سنخوض بها النهائي ومن ثم سنرى”.

وأوضح: “أنها كرة القدم وكل شيء يمكن أن يحدث، لكن اسوأ شيء يمكننا فعله هو تغيير الكثير من الأشياء لأننا لا يمكننا أن نعلم اللاعبين شيئا مختلفا في أربعة أيام”.

(د ب أ)





