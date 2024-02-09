مدرب ليفربول: صلاح يسير في الاتجاه الصحيح وألكانتارا يلعب مجددا رغم الإصابة

لندن: أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول أن”محمد صلاح يسير في الاتجاه الصحيح، نأمل في ذلك، لكننا لا نعرف ما إذا كان سيكون بوسعه المشاركة في التدريبات الاسبوع المقبل”.

وقال كلوب إن تياغو ألكانتارا لاعب وسط الفريق سيلعب مجددا هذا الموسم، لكنه لا يعلم مدى جاهزية لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي لمواجهة الشهر المقبل في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تياغو تعرض للإصابة في أول مشاركة له هذا الموسم، بعد 10 دقائق فقط من دخوله كبديل أمام أرسنال، فيما غاب سوبوسلاي بسبب تفاقم إصابته في أوتار الركبة والتي تسببت في غيابه عن معظم مباريات الفريق في كانون الثاني / يناير الماضي.

وقال كلوب قبل مواجهة بيرنلي غدا السبت: “قبل أسبوعين أو ثلاثة كنا نتحدث هنا عن توفير رفاهية للاعبين، إذا سألني أي شخص عن ذلك مجددا سأطرده من تلك الغرفة”.

وأضاف: “تياغو ليس بحالة جيدة، بدا كل شيء رائعا أثناء التدريبات ومن ثم تعرض لتلك المشكلة العضلية”.

وأضاف: “في الأوقات العادية لن تكون تلك قصة كبيرة، في حال لم يكن غائبا من قبل لفترة طويلة، إنها ليست إصابة كبيرة، ليست كذلك بالطبع، لكن ما حدث لأحد بحاجة إليه”.

وعن سوبوسلاي قال كلوب : “دومينيك يتدرب بالخارج في الوقت الراهن، لكنه لن يكون جاهزا لمباراة الغد”.

وأضاف : “إنها نفس الإصابة التي تعرض لها من قبل، بالطبع ليس من الجيد أن يحدث ذلك مرة أخرى”.

(د ب أ)