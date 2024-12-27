مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنكليزي

لندن: أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لا يشعر بأي ضغط من التوقعات العالية لفريقه متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن الفوز على ليستر سيتي 1/3 أمس الخميس، رفع الفارق إلى سبع نقاط قبل مواجهة أرسنال مع إبسويتش اليوم الجمعة، حيث لم يخسر فريق سلوت سوى مباراة واحدة فقط طوال الموسم، ليصبح المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري في الموسم الأول له كمدرب للفريق.

وبسؤاله عما إذا كان مركز فريقه في الترتيب يجلب مزيدا من الضغوطات قال سلوت : “أنت تجلس أمام مدرب ليفربول، لذلك دائما هناك ضغط في هذا النادي”.

وأضاف: “إذا كنا في المركز الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، إذا كنت تعمل في ناد كبير مثل ليفربول، فإنه تكون هناك ضغوطات دائما”.

وتابع سلوت :”ليس غريبا على هذا النادي أن يكون متصدرا للدوري، لكننا نعلم عدد الاندية الجيدة التي يمكنها فعل ذلك في الدوري وهم قادرون على الفوز في كل مباراة أيضا، لذلك لا يوجد ضغط إضافي، الضغط موجود دائما حينما تعمل في ناد مثل ليفربول”.

وكان هدف صلاح في مواجهة ليستر هو رقم 19 له هذا الموسم، وفي ظل عدم توصله إلى اتفاق بشأن تجديد عقده حتى الآن، فإن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما يمكنه الاتفاق مع أندية أخرى حول صفقة انتقال حر ابتداء من الأسبوع المقبل.

ويواجه الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك موقفا مماثلا، وأكد سلوت أنه ليس لديه أي جديد حول مستقبل اللاعبين الثلاثة.

وقال المدرب الهولندي : “إذا أردنا ذلك، ربما لا يكون الوقت المناسب لأخبارك بذلك، في المجمل أنا لا أتحدث عن تجديد العقود هنا، سيكون الأمر مفاجئا إذا قمت أنا بالإعلان عن تجديد عقد أحدهم”.

(د ب أ)