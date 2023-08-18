مدرب ليفربول: واتارا إندو وحش حقيقي على أرض الملعب

لندن: وصف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، الياباني واتارو إندو بالوحش في وسط الملعب، وأبدى ثقته في قدرة لاعب الوسط على إحداث تأثير بالفريق مثلما فعل جيمس ميلنر سابقا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن وصول اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى ليفربول قادما من شتوتجارت مقابل 19 مليون جنيه إسترليني (20.6 مليون دولار) جاء بعد إخفاق النادي في التعاقد مع أسماء كبيرة مثل الإكوادوري مويسي كايسيدو والبلجيكي روميو لافيا اللذان انضما إلى تشيلسي هذا الاسبوع.

وغادر عدد من لاعبي خط الوسط ليفربول هذا الصيف ومنهم ميلنر والذي انضم إلى الفريق في عمر 29 عاما ثم أصبح واحدا من أهم العناصر التي يعتمد عليها كلوب وأحد أسباب نجاحه، حيث نجح في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي ودوري الأبطال في السنوات الأخيرة.

ووقع إندو على عقد لمدة أربعة أعوام مع ليفربول وهو جاهز للمشاركة للمرة الأولى مع الفريق أمام بورنموث غدا السبت، وأبدى كلوب سعادته بضمه للاعب.

وقال كلوب: “إنه لاعب تألق مؤخرا في مسيرته وقد تعرض للتقليل من إمكانياته لفترة طويلة، من الواضح أنه يتطور عاما بعد عام منذ أن بدأ مسيرته في كرة القدم”.

وتابع كلوب: “واحد من أساطير ليفربول في فترتي كان جيمس ميلنر، لقد انضم إلينا في عمر 29 عاما، يمكنني القول أنه لولا جيمس ميلنر، لما نجحنا في تحقيق النجاحات في السنوات الأخيرة”.

(د ب أ)