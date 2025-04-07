مدرب ليفربول يبدد المخاوف بشأن صيام محمد صلاح عن التهديف

لندن: لا يشعر أرني سلوت مدرب ليفربول بالقلق بشأن محمد صلاح نجم الفريق وهدافه بعد تراجع مستواه ومعدله التهديفي خلال الفترة الأخيرة.

ولم ينجح صلاح في هز الشباك خلال أربع مباريات متتالية لليفربول، وآخرها الخسارة أمام فولهام بنتيجة 2 / 3 ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري الإنكليزي الممتاز، مساء الأحد.

وصرح سلوت عبر قناة (بي بي سي): “يجب أن يتعامل صلاح مع حديث الناس عنه باعتباره مجاملة وإطراء، لأن أرقامه لم تكن طبيعية عندما كان يسجل الأهداف”.

وأضاف المدرب الهولندي: “الأمر الإيجابي في محمد صلاح، أنه يدرك موهبته جيدا، لذا سيعود للتألق مجددا، ولا أقلق بشأن ذلك”.

ويعتلي صلاح قمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفا، يليه النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي بـ21 هدفا ثم السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد 20 هدفا.

كما أحرز النجم المصري هدفين في كأس رابطة المحترفين الإنكليزي هذا الموسم، إضافة إلى 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، علما بأن تعاقده مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وانضم للفريق في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

(د ب أ)