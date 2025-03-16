مدرب ليفربول يشير للايجابيات بعد خسارة كأس الرابطة أمام نيوكاسل

لندن: يحاول الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، إضفاء لمسة إيجابية على أصعب أسبوع مر عليه كمدرب للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ليفربول خسر أمام نيوكاسل 2/1 في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، اليوم الأحد، وذلك بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي.

وفاز أرسنال على تشيلسي اليوم الأحد، وهذا ما يعني أنه قلص الفارق مع ليفربول إلى 12 نقطة في صراع صدارة الدوري الإنكليزي.

وقال سلوت في تصريحات عقب خسارة فريقه في مباراتين على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم : “إنها نتيجة محبطة وأداء محبط، الأمر مختلف تماما عما شعرت به عقب مباراة باريس”.

وأضاف: “لقد استغرق الأمر سبع أو ثماني أو تسعة أشهر لنخسر مرتين على التوالي وهذا حدث أمام فريقين، فريق ينافس على الصعود لدوري الأبطال والأخر هو باريس سان جيرمان”.

وتابع: “لقد كانت بداية أسبوعنا رائعة بالفوز على ساوثهامبتون”.

وأوضح سلوت: “كما تعلم حينما تواصل تقدمك في البطولات، فأن المنافسين يكونون أقوى وحتى ليفربول يخسر مباريات”.

وقال: “لقد كان أسبوعا صعبا لكنه شهد أيضا توسيعنا للفارق في الصدارة بـ12 نقطة من عشر، لكن ما حدث مؤخرا كان عكس ما أرادنا”.

(د ب أ)