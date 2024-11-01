مدرب مانشستر سيتي يقلل من المخاوف حول إصابة سافينيو

مانشستر- إنكلترا: قلل الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من المخاوف حول الإصابة التي تعرض لها الجناح البرازيلي سافينيو في الكاحل، وذلك وسط إصابات عديدة ضربت صفوف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقال غوارديولا: “إنها كدمة قوية لكنها ليست خطيرة”.

وخرج سافينيو من الملعب وهو يبكي بعدما تعرض للإصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام توتنهام 2/1 في بطولة كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة أول أمس الأربعاء.

وكان المدافع مانويل أكانجي يتهيأ للعب ويستعد للمشاركة في المباراة، لكنه عانى من مشكلة في الركبة.

وضمت قائمة المصابين بالفريق رودري وكيفن دي بروين وجاك غريليش وكايل والكر وأوسكار بوب، ولن يشاركوا في مواجهة بورنموث غدا السبت، كما أن جيريمي دوكو غائب عن صفوف الفريق، فيما أكد جوارديولا أن المدافع روبن دياز يشارك وهو مصاب.

وبعد هزيمة الأربعاء، قال غوارديولا إن الوضع الحالي هو الأسوأ له فيما يتعلق بالإصابات منذ أن تولى تدريب الفريق عام 2016 .

وأضاف: “لسنا الفريق الوحيد في العالم الذي لديه إصابات، لدينا الكثير من المصابين، لكن هذا هو الموقف الحالي، وقلت للاعبين عدة مرات أنه لا يجب أن نشعر بالأسف على أنفسنا، هنا يكمن التحدي”.

(د ب أ)- (أ ب)