مدرب مانشستر يونايتد يتجنب الحديث عن ماسون غرينوود بعد رحيله عن الفريق

لندن: تجنب الهولندي إريك تن هاغ،الرد على الأسئلة المتعلقة بالمهاجم ماسون غرينوود، ، حيث تحدث للمرة الأولى بعدما أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي رحيل مهاجمه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تم إيقافه من جانب ناديه في 30 كانون الثاني / يناير عام 2022، وذلك بعد مزاعم متعلقة بامرأة شابة بعد نشر صور ومقاطع فيديو عبر الإنترنت.

وواجه غرينوود العديد من الاتهامات مثل محاولة الاغتصاب والاعتداء، حتى أعلن القضاء وقف القضية منذ ستة أشهر ونصف.

وكانت تقارير كشفت عن تخطيط مانشستر يونايتد لعودة اللاعب بعد تحقيق داخلي، ليتسبب الأمر في غضب الرأي العام، قبل أن يعلن النادي يوم الاثنين الماضي أنه اتفق مع اللاعب على الرحيل.

وقال مدرب مانشستر يونايتد لدى سؤاله عن غرينوود: “أنظر نحن لسنا في المكان الذي نرغب في أن يكون فريقنا به”.

وأضاف: “لدي الكثير من العمل ويجب علي أن أركز كثيرا على فريقي، لذلك سيكون تركيزي منصبا على اللاعبين المتوفرين”.

ونفى غرينوود في بيان الاتهامات الموجهة إليه، لكنه اعترف بارتكاب أخطاء، فيما يعمل مانشستر يونايتد مع عائلته للمساعدة على اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته.

وعلمت (بي ايه ميديا) أن مانشستر يونايتد تلقى رغبات عدة لضم المهاجم البالغ من العمر 21 عاما، من أندية في السعودية وتركيا وإيطاليا وحتى ألبانيا.

وبسؤاله عن إذا ما كان يتوقع أو يرغب في عودة غرينوود قال تن هاغ: “كما قلت، أنا أتحدث عن أدائنا فقط وفريقنا، حيث يجب علينا أن يتحسن أداؤنا وهذا واضح أننا بحاجة إليه”.

(د ب أ)