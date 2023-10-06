مدرب مانشستر يونايتد: يجب علينا العودة إلى مستوانا المعهود

لندن: اعترف الهولندي إيرك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بتراجع مستوى فريقه منذ فوزه بلقب كأس الرابطة الإنكليزي المحترفة لكرة القدم، مشيرا إلى أن ذلك أمر غير مقبول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر يونايتد سيواجه برينتفورد غدا السبت، ويسعى تجنب التعرض للهزيمة الثالثة على التوالي للمرة الثانية هذا الموسم.

لكن النتائج تراجعت كثيرا منذ نهاية الموسم الماضي، حيث قلت نسبة فوز الفريق مع المدرب تن هاغ من 69% إلى 50% منذ الفوز على نيوكاسل في ملعب “ويمبلي” في ذلك الحين.

واختفت حالة الإيجابية التي كان يتحلى بها المدرب الهولندي في موسمه الأولى وقال: “لقد تراجع مستوانا، علينا العودة للمستوى المعهود”.

وأضاف: “هناك أسباب لذلك، لكن يظل ذلك غير مقبول وعلينا أن نقاتل أمام أي فريق نلعب ضده وندرس كل منافس على حدة، يجب أن يكون لدينا أساس أحد نلعب به ويجب أن يحافظ اللاعبون عليه ويدعمون بعضهم البعض”.

وعانى مانشستر يونايتد من أسبوع سيء بعد الخسارة أمام كريستال بالاس في بطولة الدوري، ثم الهزيمة 2 3/ على ملعبه أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، مع معاناة الحارس الكاميروني أندريه أونانا مع الأخطاء مجددا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد تسع نقاط.

(د ب أ)