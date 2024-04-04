مدرب مانشستر يونايتد يصدم المشجعين بشأن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل

مانشستر: قال إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إنه واقعي بما يكفي ليدرك أن احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سيكون أمرا صعبا مع ابتعاد الفريق بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى قائمة الإصابات المتزايدة التي يجب مواجهتها.

وخاض يونايتد، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الممتاز، مباراتين أقل من أستون فيلا صاحب المركز الرابع، وسيسعى لتقليص الفارق إلى ثماني نقاط عندما يلعب خارج ملعبه مع تشيلسي في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتفوق مانشستر يونايتد على تشيلسي بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو 2-1 على ملعب أولد ترافورد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بفضل ثنائية سكوت مكتوميناي.

ومع تقدم توتنهام هوتسبير عليه بمركز واحد في الترتيب الخامس، فإن يونايتد أمامه الكثير من العمل ليقتنص مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال تن هاغ: “أعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية لأننا لسنا في وضع جيد. لكننا نريد الفوز في كل مباراة هذا هو المعيار الذي لدينا هنا.. علينا أن نواصل سعينا للتقدم. لكنني أعلم أيضا أننا واجهنا الكثير من المشاكل لذلك فأنا رجل واقعي”.

وأضاف: “في مسابقة شديدة التنافسية والفرق متقاربة المستوى للغاية، لذلك فأنت بحاجة إلى أن يكون اللاعبون متاحين لتكوين فريق متسق”.

(رويترز)